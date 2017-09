Eine versteckte Perle aus dem hiesigen Underground - nun neu aufgelegt!

Bis zum heutigen Tage gilt ASSORTED HEAP als eines der am besten gehüteten Geheimnisse des deutschen Thrash-Metal-Undergrounds. Das Quintett hatte nur wenige aktive Jahre und gründete sich ausgerechnet in der Keimzeit der alternativen Strömungen, weshalb sich die beiden einzigen Releases seinerzeit auch nicht sonderlich gut verkauften. Insider haben die Band aber stets in Erinnerung behalten und schließlich auch die Re-Releases der offiziellen Scheiben von ASSORTED HEAP forciert. Bereits im vergangenen Jahr konnte das Debütwerk "The Experience Of Horror" nach immerhin 25 Jahren neu aufgelegt werden und brachte die Ostfriesen wieder auf die Spur. Ebenso lange liegt die Veröffentlichung von "Mindwaves", der zweiten, insgesamt geringfügig stärker einzuschätzenden Scheibe, nun zurück, und dennoch hat das Material seinen zeitlosen Charakter nicht eingebüßt und wäre mit besserer Produktion auch heute noch problemlos konkurrenzfähig.



Denn am Sound wurde bei der Neuveröffentlichung leider nicht sonderlich nachgebessert, so dass die vielen kleinen Details, die ASSORTED HEAP in den technisch versierteren Stücken eingebaut hat, leider nicht immer direkt zum Vorschein kommen. Das Material erinnert bisweilen an die vertrackteren Nummern aus dem späteren TESTAMENT-Katalog bzw. an das polarisierende "Cracked Brain" aus dem Hause DESTRUCTION und benötigt ein paar Durchgänge, bis die Zündkerzen endlich glühen, brennt dann aber so richtig durch. Mit 'Nice To Bat You', 'Cardinal Sin' und 'Artificial Intelligence' hat sich die Band ebenfalls hochwertig in die Geschichtsbücher der deutschen Thrash-Metal-Szene eingeschrieben und bleibt dort für immer verewigt. Und das gleiche gilt für diesen anständigen Zweitling, der in der aktuellen Auflage gleich noch vier Live-Tracks aus dem Jahr 1992 mitbringt, die soundtechnisch zwar hart an der Grenze sind, als Bonus aber natürlich gerne mitgenommen werden.



"Mindwaves" ist kein wirklicher Klassiker, aber ein geschichtsträchtiger Beitrag aus einer Zeit, in der Thrash Metal nicht allzu sehr gefragt war. Dass die Herren sich noch einmal reformieren werden, ist relativ unwahrscheinlich. Insofern ist das hier die einzige Chance, diese Songs noch einmal zu erleben!