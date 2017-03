Zwei EPs mit inhaltlichen Schwankungen

Manchmal kann es sehr belebend sein, eine längere Pause einzulegen, sich neu zu sammeln und dann wieder mit aufgeladenen Tanks in die Offensive zu gehen. Eine derartige Frischzellenkur erlebte ASSORTED NAILS anno 2014, als man nach fünfjähriger Pause wieder das Studio heimsuchte, um an einem neuen Output zu arbeiten. Das Ergebnis hörte seinerzeit auf den Titel "Kana Rengashaarniskassa" und entpuppte sich als ziemlich deftige Mischung aus Highspeed-Death-Metal und groovigem Gehacke. Mit 'The Nails In The Cross' und 'Enfoiré' landete man zwei echte Volltreffer, vor denen sich Nummern wie 'Mensch Ouni Sénn' und 'House Of The Rising Scum' aber auch kaum verstecken mussten. In Summe war die EP ein durchschlagender Erfolg, zumindest in qualitativer Hinsicht, und sicherlich ausreichend Motivation, um schnellstmöglich an weiterem Material zu arbeiten.

Zwei Jahre später wurde schließlich die "Zoophisticated"-EP realisiert, die nun im Doppelpack mit "Kana Rengashaarniskassa" auf den Markt geworfen wird. Doch leider sind die Eindrücke des Nachfolgers nicht mehr ganz so phänomenal, weil sich die Band viel zu sehr auf die technischen Momente stützt und das Feeling des wesentlich räudigeren Vorgängers nicht mehr aufnehmen kann. Songs wie 'Put To Sleep Like A Wounded Horse' und 'Chicken In Chainmail' sind zwar immer noch anständiges Kraftfutter, doch die verkopfte Haltung der EP gefällt im direkten Vergleich definitiv nicht so gut wie das Material von "Kana Rengashaarniskassa".

Da beide EPs nun aber gesammelt veröffentlicht werden und das Gros des Stofes auch mit eher zurückhaltender Produktion richtig fett ballert, kann man den aktuellsten Stoff von ASSORTED NAILS empfehlen. Auf der Bandcamp-Page kann man sich selbst einen Eindruck verschaffen und dann entscheiden, ob man den Jungs aus Freiburg den Zuschlag gibt. Angesichts eines Releases wie "Kana Rengashaarniskassa" sollte dies aber keine allzu schwierige Entscheidung sein.

Anspieltipps: House Of The Rising Scum, The Nails In The Cross, Enfoiré