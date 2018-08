Tolle Comeback-EP einer schwedischen Punk-Legende.

Welche Punk-Band kann schon auf eine 40-jährige Geschichte zurückblicken? Als ASTA KASK sich anno '78 zunächst unter dem Namen X-Tas formierte, dürfte der größte Teil der heutigen Gefolgschaft noch gar nicht geboren sein. Zwar haben die Schweden nicht die kompletten vier Jahrzehnte zusammengehalten und sich gleich mehrfach aufgelöst, doch ihren Status als Legende haben sie sich mit einigen Klassikern, die auch heute noch als Pionierarbeiten des skandinavischen Punks zählen, dennoch redlich verdient.

Die Nachricht, dass die alten Herren sich ein weiteres Mal reformieren würden, dürfte so manchem gestandenen Iroträger daher auch ein paar Freudentränen beschert haben, zumal die ersten Eindrücke der erneuten Reunion wirklich fantastisch sind. Die fünf Songs, die man auf der Comeback-EP "Historien Dömer Oss Alla"veröffentlicht, sind einmal mehr Gute-Laune-Material mit positiver Attitüde, kleinen Rockabilly-Ausflügen und tollen Melodien und noch genauso rau wie das Material der Anfangszeit. Zwar nimmt die Band gerade zu Beginn noch eine Menge Tempo raus, aber an der Geschwindigkeit will man ASTA KASK sicherlich nicht messen - auch wenn das ungezügelte 'Om Du Ska Va Radd' vielleicht das absolute Highlight dieser neuen EP ist.

Die drei übrigen Tracks und das kurze Instrumental 'Först Kom De...' stehen dem aber in nichts nach und präsentieren eine anscheinend immer noch topmotivierte Combo bei einem weiteren starken Comeback. Sollte ASTA KASK in dieser Form auch noch mal auf die Bühne steigen, wäre der Coup perfekt. Dann aber bitte auch mal einen Abstecher nach Deutschland buchen, denn dieses Original hat es offenbar immer noch drauf!