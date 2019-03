Gute Unterhaltung - das reicht manchmal schon!

ASTPAI steht nicht auf polierten Pop-Punk, auch wenn so manche verdammt leicht konsumierbare Melodie im Programm der österreichischen Combo steht. Die Band will aber auch nicht das stumpfe Drei-Akkorde-Schema auffahren und irgendwelchen Ami-Combos nacheifern, die hier ohnehin kaum zu schlagen sind. Nein, ASTPAI hat im Laufe der Jahre einen durchweg eigenständigen Sound entwickelt, der im Großen und Ganzen der Easy-Listening-Sparte unterzuordnen ist, der aber auch mit einigen emotionalen Alternative-Momenten, angenehm schrammeligen Gitarren und tatsächlich auch diversen unberechenbaren Wendungen für eine gewisse Spannung sorgt, die man in diesem Bereich nicht zwingend gewohnt ist - und mit genau diesem Plus starten die Jungs auch in ihre neue Scheibe.

"True Capacity" gelingt dabei recht galant der Brückenschlag zwischen vermeintlichem Teenie-Stoff und anspruchsvollerem, eben alternativem und nicht immer nur straightem Punk Rock. Es gibt feine Melodien, leicht verdauliche Gitarren und beschwingte Rhythmen am laufenden Band, doch zwischendurch öffnen sich die Ösis auch dem Independent-Sektor und entwickeln Arrangements, denen man tatsächlich einen eigenen Charakter zusprechen mag.

Zwar sitzt am Ende nicht jeder Chorus, und insgesamt ist auch nicht jeder Song dazu geeignet, irgendwann mal als Hit das Live-Programm von ASTPAI zu füllen, doch summa summarum ist die Mischung auf "True Capacity" wirklich ansprechend, gipfelnd in einzelnen rauen Augenblicken (Titelsong!), die im Nachhinein auch das Salz in der Suppe sind. Das hier ist nicht außergewöhnlich - aber es ist wirklich gut!

Anspieltipps: Best Years, True Capacity