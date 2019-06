Konservativ aber konsequent!

Wer bereits die letzten beiden ASTROPHOS-Scheiben kennen gelernt hat, kann sich auch im dritten Rundumschlag darauf freuen, dass ASTROPHOBOS konservativ daran arbeiten, ihrem Sound eine Signatur zu verpassen. Soll heißen: Wesentliche Veränderungen gibt es nicht, stattdessen jedoch zielstrebigen, meist melodischen und jederzeit aggressiven Black Metal, den sich Liebhaber von NECROPHOBIC, DISSECTION und Co. eigentlich bedenkenlos ins Regal holen können.

Die Trademarks auf "Malice Of Antiquity" mögen ergo bekannt und vertraut sein, doch daran wird sich wohl kaum jemand stören, der "Arcane Secrets" und "Remnants Of Forgotten Horrors" gerade wegen dieser absoluten Stiltreue schätzen gelernt haben. Darüber hinaus ist das Material der neuen Scheibe bei weitem nicht so vorhersehbar, wie es im ersten Aufschlag klingen mag. ASTROPHOBOS wählt oft genug die radikale Variante, kontrolliert das Tempo aber fortlaufend und lässt sich zu keinem Zeitpunkt in Versuchung bringen, das Geschehen in purer Raserei aufzulösen. Gerade in mittleren Tempolagen ist "Malice Of Antiquity" ein echter Genuss, der von seiner Durchschlagskraft auch dann nichts einbüßt, wenn die Songs etwas grooviger sind - 'Descending Shadows' und 'The Nourishing Hate' sind der lebendige Beweis.



Schlussendlich bedarf es daher auch keiner großen Worte, um den dritten Silberling dieser schwedischen Black-Metal-Garnison weiter zu beschreiben. "Malice Of Antiquity" steht für kompromisslosen, stimmungsvollen Black Metal, der trotz seiner übergeordneten Einprägsamkeit vor allem Puristen ansprechen sollte, die mit besagten Melo-Acts schon vor Jahr(zehnt)en den Schulterschluss gewagt haben. Auch im dritten Versuch ist ASTROPHOBOS ein bärenstarker Release geglückt!



Anspieltipps: The Nourishing Hate, The Summoning Call, Imperator Noctis