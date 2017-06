Ein Ozean voller Harmonien!

Eigentlich weiß man hierzulande gar nicht so viel über das Musikbusiness in Indien. Das Land mit der zweitgrößten Bevölkerung weltweit mag zwar einige Vorlieben für tanzbare Sounds haben, doch wenn es in den Independent-Bereich geht und dann vielleicht noch um rockige Noten, ist der asiatische Großstaat aus unserer Perspektive immer noch ein unentdecktes Land, das lediglich für manchen extremeren Auswuchs bekannt ist.

ASWEKEEPSEARCHING ist allerdings eine noch viel größere Unbekannte, die man zumindest musikalisch nicht zwingend in Indien verorten würde. Die Band klingt viel mehr wie eines der zeitgenössischen Indie-Projekte aus dem britischen Raum, könnte aber auch als amerikanischer Modern-Prog-Act oder typisch-europäische Post-Rock-Gemeinschaft durchgehen. Fakt ist jedenfalls, dass die Band ihrer exotischen Herkunft trotzt und mit arg verspielten Arrangements, langwierigen Instrumentalflächen und einem satten Bündel episch aufgeführter Harmonien Staunen generieren möchte. Die Songs von "Zia" sind durchweg verträumt, stützten sich zumeist auf ihrem wabernden Melodien und lassen nur selten zu, dass eine bedächtige Stimme sich unter die vielen ruhigen Passagen mischt, in denen ASWEKEEPSEARCHING den introvertierten Charakter der elf Songs formt.

Leider hat dies aber auch zur Folge, dass "Zia" über vergleichsweise wenige Spannungsbögen verfügt, die vermeintlich progressiven Strukturen am Ende eher schematisch erscheinen und die Nachhaltigkeit der genannten Harmonien wahrscheinlich begrenzt ist - denn man spürt schon nach einigen wenigen Durchgängen, dass sich die Songs partiell verbrauchen und die erste Aufregung schnell einem routinierten Teilzeitgenuss weicht.

Sicherlich: Bei ASWEKEEEPSEARCHING machen sie in der Summe keinen schlechten Job und arbeiten mit teils wunderschönen Meloddien. Aber am Ende passiert einfach zu wenig, als dass man sich immer wieder auf dieses Album stürzen wollte. Und das ist auch der Unterschied zur internationalen Post-Rock-Prominenz, die auch im x-ten Versuch noch einmal nachlegen kann.

Anspieltipps: Uns, Reminiscence