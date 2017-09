On The Ruins Of A Fallen Empire (7")

Allzu knappes Vergnügen einer nicht allzu spektakulären Band

Ohne einen vollständigen Longplayer in der Hinterhand sollte es für ATAVISMA schwierig werden, sich in der extremen Szene einen Namen zu machen. Nach einem anständigen Demo und einem Split mit MAUR liefern die Franzosen auch diesmal nur einen vergleichsweise knappen Release im 7"-Format, der ganz klar die sammelnde Meute ansprechen soll (150 Einheiten in vier unterschiedlichen Farben sind hier wohl das Argument), die Band aber in ihrer Entwicklung keinen Deut vorwärts bringen wird.

Denn musikalisch ist der eigentümliche, derzeit schwer angesagte Mix aus rauem Death Metal und garstigem Doom bestenfalls Genre-Durchschnitt, der auch mit einigen eigensinnigen Wendungen nicht in die Spur kommen möchte. Die A-Seite von "On The Ruins Of A Fallen Empire" gefällt zwar noch mit einer Ladung anständiger Grooves, die sich nach einigen holpringen Breaks aber ebenfalls in Wohlgefallen auflösen, wohingegen 'Amid The Ruins' sich viel zu träge fortbewegt, als dass hier bleibende Akzente gesetzt werden könnten.

ATAVISMA präsentiert sich sicherlich nicht schlecht, aber bei der Wahl der Argumente wird viel zu viel Material aus der Konsenskiste verwendet, weshalb "On The Ruins Of A Fallen Empire" als Gimmick für Jäger & Sammler wohl interessant sein mag, als Genussmittel für den Doom/Death-Jünger aber eine sehr kurzfristige Befriedigung ist.