Dritter Anlauf mit reichlich Durchschlagskraft

ATENA ist in den letzten Jahren ein wenig durch die Maschen gegangen; das norwegische Modern-Metal-Outfit konnte bereits zwei Alben veröffentlichen, die trotz klarem Zeitgeist-Bezug eher ein gut gehütetes Geheimnis als ein echter Kassenschlager geworden sind. Im dritten Anlauf will die Band es nun jedoch wissen und zumindest was das Songwriting angeht, dürfen sich die Jungs auch einige berechtigte Hoffnungen machen!



Allerdings muss sich die Band den Ring mit vielen Gleichgesinnten teilen, denn vom kreativen Standpunkt her ist "Possessed" nun nicht die absolute Weisheit. ATENA funkt zwischen Metalcore-Grooves und sphärischen Melo-Parts, baut gerne auch mal ein bisschen Nu-Metal-Sprechgesang ein, lehnt sich hierbei aber nicht so weit aus dem Fenster, dass diese Parts die Prioritäten auf der neuen Platte verschieben könnten. Es ist ein ziemlich bunter Mix, den die Nordeuropäer anbieten, aber er ist in seiner Präsentation auch sehr ausgewogen, und das ist sicherlich eine der zentralen Stärken dieses Albums. Die Band ist um Vielseitigkeit bemüht, bringt aber auch die Genre-übergreifenden Passagen authentisch an den Mann, selbst wenn sie musikalisch nicht ganz so aufregend sind.

Dass "Possessed" dennoch über weite Strecken vorhersehbar bleibt und manchmal vielleicht auch ein bisschen poppig klingt, gehört allerdings zu den Pillen, die man hin und wieder schlucken muss. Denn im Großen und Ganzen fehlt es an manchen Stellen noch an den tatsächlich durchdringenden Argumenten. Es steht aber nicht zu befürchten, dass ATENA mit diesem Album weiteerhin ein Underground-Thema bleiben wird. Songwriting, Performance und Produktion sind in Personalunion nämlich stark genug, um die Band auf der Modern-Metal-Landkarte zu etablieren!



Anspieltipps: Done With The Darkness, Oil Rigs