Düster und intensiv - intensiv langweilig!

Man muss schon eingefleischter EBM-Liebhaber sein, um sich grundsätzlich auf ein Album einlassen zu können, dessen meist defensive Elektronik gleichzeitig auch noch so unvariabel und eintönig voranschreitet, dass man wirklich die Ausdauer aufbringt, bis zum Ende durchzuhalten. Und ja: Es ist gerade das Ende des neuen ATILA-Albums "Body", mit dem man sich dann auch noch halbwegs arrangieren kann. Doch der Weg hierhin ist weit, lang und sehr, sehr zäh - und das beeinträchtigt das Vergnügen, das diese Scheibe eigentlich bereiten sollte, doch maßgeblich.



Man könnte viele Umschreibungen wählen, um die meist düsteren Sounds von "Body" näher zu beschreiben, doch am Ende bleibt man immer wieder an einem Stichwort hängen: langweilig! Die Beats sind träge und unbeweglich, die sehr, sehr unterschwellig eingebrachten Melodien haben null Zündstoff, und wenn es um Atmosphäre geht (und das soll es wohl auch), stellt sich ATILA gerne selber ein Bein, da in Sachen Dynamik nahezu überhaupt nichts passiert.

Es sind schließlich die beiden Schlusstracks, die den Karren zumindest noch ein Stück weit aus dem Dreck ziehen können und offenbaren, dass ATILA durchaus in der Lage ist, den eigenen Sound mit einem Mindestmaß an Spannung auszustatten. Aber ganz ehrlich: Auch hier passiert viel zu wenig, und nur pessimistische Stimmungslage und depressives Feeling reichen definitiv nicht aus, um aus einem durchschnittlichen Album noch ein gutes zu machen.



Wer Elektronik gerne minimalistisch und finster mag ... bitte sehr. Aber den Unterhaltungswert, den muss man "Body" schon auf kurze Sicht unbedingt absprechen!