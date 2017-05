The Annihilation Of Bavaria

The Annihilation Of Bavaria

Überragendes Live-Dokument einer einmaligen Show.

Die bayerische Epic-Metal-Institution ATLANTEAN KODEX serviert uns mit "The Annihilation Of Bavaria" ein wunderbares Live-Dokument. Meine am Keep It True gekaufte Version besteht aus 2 CDs und einer DVD im Digipack. Natürlich gibt es auch eine Vinyl-Variante, bei der schon das wunderbare Artwork begeistern kann.

ATLANTEAN KODEX durfte ich 2007 kennen lernen, als ich, wenige Wochen nach dem Abitur, von "The Pnakotic Demos" weggeblasen wurde. Solch archaischen Metal kannte ich sonst nur von ein paar gerade entdeckten Uralt-Bands wie MANILLA ROAD oder CIRITH UNGOL. Dass es nach dieser EP mit den beiden Studio-Alben jeweils qualitativ noch mal deutlich aufwärts ging, war damals in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewesen. Für mich war 2007 ein Highlight, dass die Band auf meine E-Mail antwortete und mich sogar auf ein Bier zum Keep It True einlud. Dazu kam es zwar nie (erst spät im Studium war ich bereit, mir Festivals zu leisten), trotzdem war der positive Eindruck hängen geblieben.

Mittlerweile durfte ich die Band an zwei KITs live sehen, meinen Bericht über den aktuellen Gig findet ihr hier. Nach Theuern (keine zwei Stunden von meinem Wohnort) wollte ich 2015 sehr gerne, war aber terminlich verhindert. Ich könnte mir heute noch in den Allerwertesten beißen, denn ich habe ja noch zwei weitere geniale Bands verpasst (DARK FOREST und LUNAR SHADOW - die ich aber beide kurz davor beim Harder Than Steel bewunder hatte). Nun wurde ich von der Band entschädigt, denn dieser Mitschnitt bietet alles, was das Herz begehrt.

Die Doppel-CD bietet einerseits das komplette "The White Goddess"-Album, das zurecht als eines der großen Metal-Dokumente des neuen Jahrtausends gilt. Bei diesem Songmaterial kann eigentlich nichts schiefgehen. Dazu gibt es einige Hits der EP und des ersten Albums, und mit 'Kodex Battalions' einen guten (ziemlich schnellen) neuen Song. Mich freuten vor allem die Live-Versionen von Songs wie 'From Shores Forsaken' oder 'A Prophet In The Forest', die ich so am KIT dieses Jahr nicht erlebt hatte.

Man hört den Aufnahmen an, dass nichts nachbereitet wurde - uns wird eine echte Live-Scheibe präsentiert. Wer bei einem KODEX-Gig dabei war, merkt, wann die Gesangslinien anders als auf Platte gesungen werden und freut sich daran. Das besondere Schmankerl ist aber die DVD, die in der wunderbaren Location in Theuern mitgeschnitten wurde.

Die Fans in den ersten Reihen zelebrieren jeden Song (und ich freue mich, in etliche bekannte Gesichter zu schauen). Markus Becker hat sich zu einem herausragenden Sänger und Frontmann entwickelt (es liegen Welten zwischen dieser DVD oder dem diesjährigen KIT und dem etwas unbeholfenen KIT-Auftritt 2013). Mit den bösen Perchten, die die Bühne bei einer Nummer entern, steigen die KODEX-Jungs in die bayerische Mythenwelt ein, mit Karl Weiss (möge er in Frieden ruhen) durfte der Vater von Drummer Mario im bayerischen Dialekt über den Untergang der Stadt Passau philosophieren.

Die Bühnenshow ist sehenswert, die Kamera-Führung passabel, der Sound klasse, auch das Licht. Ich bin wahrlich kein Fan von Live-DVDs, aber ich bin sehr dankbar dafür, diese Show nacherlebt haben zu dürfen, die ich einst verpasste. Gefreut habe ich mich auch über die Interviews mit etlichen Fans (auch hier mit bekannten Gesichtern) aus aller Welt. ATLANTEAN KODEX ist eine besondere Band, und sie hat besondere Fans.

Was wünsche ich mir zum Abschluss? Bitte noch mal einen solchen Gig, mit ähnlich großartigen Vorbands (Wünsche: SOLSTICE, ETERNAL CHAMPION und WYTCH HAZEL - oder einfach die gleichen wie beim letzten Mal) an einem Termin, der mir passt. Das wäre fein! Bis dahin schaue ich halt noch mal die Vernichtung Bayerns an. Und ihr, liebe Leser, solltet das auch tun.

Anspieltipps: Eigentlich jeder White-Goddess-Song. Aber mei, wir wollen ja detailiert vorgehen, also: Sol Invictus, Twelve Stars And An Azure Gown.