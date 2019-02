Der bislang stärkste Release der Essener Düstercombo!

Stilistisch lässt sich der neue ATOMIC NEON-Silberdeckel den verschiedensten Genres zuordnen: Die Band spielt zu ihrem zehnjährigen Jubiläum erneut mit verträumten Gothic-Rock-Sequenzen auf, fordert mit einigen richtig rockig inszenierten Post-Punk-Klängen, bewahrt ihre wavige Grundtendenz jedoch auch dann, wenn die Vergleiche zu BILLY IDOL mal wieder zu deutliche Bestätigung fänden. "Remember Me" verkettet weiterhin eine Vielzahl von Emotionen: flehend, wütend, introvertiert, dann wieder sehr direkt und entsprechend offensiv - ATOMIC NEON zelebriert die Achterbahnfahrt der Gefühle mit sehr viel Leidenschaft, insbesondere bei der gesanglichen Darbietung - und genau hier treten dann auch die bedeutenden Unterschiede zum durchschnittlichen Gothic-Act zum Vorschein.

Denn die dargebrachten Emotionen sind absolut authentisch, finden sich in der Performance in jedem einzelnen der zehn regulären Stücke wieder und gestalten die Platte auch herrlich vielseitig. Dabei läufft das Ganze nicht nur über die angesprochenen Kontraste, sondern auch über einprägsame Melodien, über einen alles andere als polierten Sound, über all die Ecken und Kanten, die zu "Remember Me" gehören und die Stücke in eine Richtung bringen, wo der Gothic Rock gerne immer stehen könnte. Von Theatralik, üebrbordender Dramaturgie und Gejammere ist hier keine Spur - stattdessen tritt hier ein Act mit klarer Mission, enorm hohem Selbstvertrauen und einer entsprechend ausgestrahlten Sicherheit und Souveränität auf.

Mit ihrem vierten Studioalbum legt die Formation aus Essen schließlich den Grundstein für den weiteren Erfolg und präsentiert am Ende ihr deutlich bestes Album. "Remember Me" ist von allem ein bisschen mehr: mehr Intensität, mehr Energie und mehr Qualität im Songwriting. Fernab jedweder Klischees ist ATOMIC NEON diesmal ein echter Coup gelungen!

Anspieltipps: One Prayer, Decay, Keine Lügen