Furious And Untamed

Interlude-EP mit lohnendem Material

Keine Pause, sondern einfach nur ungestümes Geknüppel: Bei ATOMICIDE ist tatsächlich der nukleare Ersntfall vorprogrammiert, zumindest wenn man von der ungezügelt forschen Performance in den beiden Tracks der aktuellen EP ausgeht. Die Chilenen haben sich im Repertoire der ersten Death-Metal-Welle bedient und vor allem die ersten DEATH-Releases eingehend studiert, bevor sie dem eigenen Geschmack dann mit einigen Thrash-Salven genüge getan und ihn schließlich auch in Kombination mit besagten Einflüssen auf "Furious And Untamed" geparkt haben.

Vor allem die B-Seite der limitierten 7" ist dabei ein echter Hochgenuss für Liebhaber des ungebremsten Genre-Mixes, zumal es der Band irgendwie gelingt, die wiederkehrenden Attacken nicht zum plumpen Gebolze verkommen zu lassen, indem sie mit minimalen, aber höchst effizienten Breaks für zunehmend krassere Tempoverschärfungen sorgt. Aber auch der Titelsong, der es gemeinsam mit dem Intro auf die vordere Seite geschafft hat, ist aller Ehren wert. Mit leicht morbiden MORTEM-Tendenzen wird hier sogar der Schwenk in den schwarzmetallischen Sektor gewagt, wenn auch nicht mit voller Konsequenz vollzogen. Aber auch auf der Schwelle zum Black Metal ist ATOMICIDE ziemlich souverän, ohne dabei weit von der eigenen Linie abrücken zu müssen.

Letzten Endes wird "Furious And Untamed" ein Sammlerstück bleiben, das aber nicht bloß als solches betrachtet werden sollte. Beide Songs überzeugen, die Band ist nach wie vor in bester Form, und als Überbrückung zur nächsten Full-Length (die längst überfällig ist) kann man in den elf Minuten dieser EP noch einmal kurzzeitig nostalgisch werden. Mehr davon, bitte!