Bösartiger Old-School-Death - und das erneut in Spitzenqualität!

Auf ATOMWINTER war bereits bei den letzten beiden Releases Verlass, und daran hat sich auch mit der Veröffentlichung von CATACOMBS nichts geändert. Beharrlich und fast schon stur tragen sie erneut das Erbe von ASPHYX und BOLT THROWER in eine neue Generation, ergänzen ihren Output durch einige gewaltige UNLEASHED-Grooves und zünden manchmal eine kurze Rakete, für die ENTOMBED und GRAVE im weitesten Sinne verantwortlich sein dürften.



Die zehn Tracks des dritten Full-Length-Albums sind eine klare Hommage an die ganz alte Schule, jedoch kein uninspiriertes Tribute-Werk, sondern eine musikalisch hochwertige Ehrerbietung an jene Zeit, als finster gefärbtes Todesblei noch der letzte Schrei war. Die frühen 90er klingen bei ATOMWINTER nach wie vor mit einer ungeheueren Intensität durch, sei es nun in schleppenden, später jedoch explosiven Walzen wie 'Funeral Of Flesh' (mit einigen CELTIC FROST-Seitenhieben) und 'Ancient Rites' oder in brutalen Fast-Forward-Attacken, wie die Band sie in 'Dark Messiah' und 'Carved In Strone' zelebriert. Und auch wenn "Catacombs" im weitesten Sinne ein konventionelles und durchschaubares Album geworden ist, so bleibt seine Durchschlagskraft doch heuer von der gesamten Konkurrenz unangetastet.



Insofern kann man es sich natürlich ganz einfach machen und auch zum neuen Album der Jungs aus Göttingen schreiben, dass Fans von ASPHYX, BOLT THROWER und diversen Elchtod-Heroen blind zugreifen sollten. Aber warum sollte man es unnötig verkomplizieren, wo die Fakten doch klar für sich sprechen - und natürlich für dieses formidabel bolzende Quartett!



Anspieltipps: Dark Messiah, Ancient Rites, Funeral Of Flesh