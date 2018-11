Ein schwerbekömmlicher Eintopf.

Die EP "New World Nightmare" ist die allererste Veröffentlichung der kanadischen Gruppe ATRIA. Deren erste Arbeitsprobe umfasst vier Stücke, in denen das Quintett mit zwei Gitarren Metal der eingängigen, melodischen Sorte einerseits und einer rhythmusorientierten, alternativen Machart andererseits schroff aufeinander treffen lässt.



Die Band lässt die EP mit dem Titelstück anfangen, das gleich in die Vollen geht und melodische Leadgitarren und cleanen Gesang mit abgehacktem Riffing und Core-Gebrüll kontrastiert. Bemerkenswert ist, dass es bei ATRIA laut Selbstauskunft nur einen Sänger gibt, der alle diese unterschiedlichen stimmlichen Artikulationen besorgt. 'Someone With Me' tendiert eher zur melodischen Seite, hat aber auch aggressivere Passagen und lässt - um die Gegensätze auf die Spitze zu treiben - eine Geige hören. 'Less Than Equal' bringt die verschiedenen Gesangsstile sogar gleichzeitig!



Handwerklich ist die Musik gut gemacht. Die Gitarren liefern einen dichten Sound und sind gut aufeinander abgestimmt. Jedoch stellt sich hier bei solchen massiven Stilbrüchen immer die Frage, wer das hören soll. Gibt es so viele Freunde melodieorientierten Metals, die auch Core und Alternative goutieren und umgekehrt? Stellenweise fühlt man sich beim Anhören der Scheibe an einige Bands der Nu-Metal-Mode um die Jahrtausendwende erinnert, die sich auch nicht langfristig durchsetzen konnte. Auf jeden Fall präsentiert die Band auf ihrer EP ein durchgängiges, wiedererkennbares Konzept. "New World Nightmare" kann im Bandcamp von ATRIA bestellt werden.