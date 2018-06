ATROCITY in Bestform!

Was wäre wohl alles möglich gewesen, hätte sich ALex Krull in der Vergangenheit etwas mehr mit ATROCITY und etwas weniger mit LEAVES' EYES beschäftigt. Es ist zwar nachzuvollziehen, dass die Zweitband aufgrund ihres kommerziellen Erfolgs nicht einfach so in den Ruhestand verschoben werden kann, doch wenn man im Nachgang betrachtet, welche Entwicklung auch die alte Kulttruppe zuletzt wieder genommen hat, kann man zu dem Schluss kommen, dass Krull womöglich einige Zeit verschenkt hat, die er in potenzielle Klassiker hätte investrieren können - Klassiker wie den zweiten Teil der "Okuult"-Reihe, mit der ATROCITY nun wieder den Underground aufmischt.





Bereits die "Masters Of Darkness"-EP ließ erahnen, welch grandioses Album uns hier erwarten würde, doch Krull und Co. können in der Tat noch einmal nachlegen und ergänzen das Shortplay-Gerüst um grandiose Stücke wie 'Infernal Sabbath' und 'All Men Must Die', bei denen man sich sofort wieder an die Old-School-Releases des vorletzten Jahrzehnts zurückerinnert fühlt - und damit an die oftmals unterschätzte Prä-"Werk 80"-Ära. Dennoch verzichtet die Band auch diesmal nicht auf die gelegentlichen Querschläger ins Gothic-Genre, klopft in 'Devil's Covenant' (mit ENTOMBED's L.G. Petrov an den Vocals) auch mal an die Black-Metal-Pforte und bemüht hin und wieder auch wieder orchestrale Arrangements samt Chören und allem Schnickschnack.



Doch im Großen und Ganzen regiert auf "Okkult II" die grobe Kelle und das in einer ungestümen Art und Weise, wie man es wohl nur von ATROCITY kennt. Die Band knüpft anno 2018 an ihre besten Zeiten an und kann diese stellenweise sogar übertreffen. Ärgerlich ist lediglich, dass alle Tracks der EP hier noch einmal verwendet wurden und der Vorbote somit seinen Exklusivwert verliert. Daran wird sich sicherlich der ein oder andere Hardcore-Fan stören. Ansonsten will man aber keine Kritik üben, denn musikalisch ist dieses Album absolut fantastisch!



Anspieltipps: Devil's Covenant, Infernal Sabbath, All Men Must Die