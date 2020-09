Portugiesischer Spätsommer

Wer auf glasklares Schwermetall mit gewissem Hang zum progressiven Power Metal steht, kommt in diesen Tagen an ATTICK DEMONS nicht vorbei. Mit "Daytime Stories, Nightmare Tales" haben die Portugiesen nicht nur einen tollen Titel sondern generell ein gutes, aussagekräftiges Album am Start. Denn im Vergleich zu den beiden bisherigen Schmökern "Atlantis" und "Let's Raise Hell", die beiderlei schon gute Kost boten, gibt es noch einmal einen qualitativen Anstieg – zumindest objektiv gesehen. Ob es nun an den vermehrt progressiven Ausflügen oder generell an der "Jetzt erst Recht"-Devise der Jungs liegt, sollte jeder Fan für sich entscheiden.

Fest steht jedenfalls, dass das Drittwerk der Dämonen aus Almada nichts dem Zufall überlasst. Das bisherige Erfolgsrezept – IRON MAIDEN und SAXON schielen Richtung Atlantischem Ozean – wird lediglich verfeinert und zusätzlich gewürzt: Die Melodien, allen voran von 'Contract' und 'Hills Of Sadness', gehen von Beginn an gut ins Ohr, der Härtefaktor kommt in Form von 'Renegade' und 'Devil's Crossroads' auch nicht zu kurz und durch die Bank weg merkt man Sänger Artur Almeida und Co. auch die enorme Spielfreude an. Speziell er ist es aber, der dank seines charismatischen Gesangs für gewisses Wohlgefühl sorgt. In Kombination mit den knackigen Riffs kommt hier der Großteil der Traditionsmetaller auf seine Kosten.

Einen Song muss ich allerdings noch einmal hervorstechen: Mit 'O Condestavel' zollen die Jungs ihren portugiesischen Wurzeln nicht nur in Form der Lyrics zur Unabhängigkeitsbewegung Tribut, sondern auch musikalisch, verleihen die Viola Braguesa oder auch das akustische Bandolim dem Song immens viel Flair. Bekomme ich sogar ein klein wenig Gänsehaut? Gut möglich. Doch auch das hymnische 'Headbanger' kann ich euch bedenkenlos ans Herz legen, auch wenn hier etwas genretypischer zu Werke geht.

Mit ein, zwei Songs – hier speziell das abschließende 'Running' – tue ich mich persönlich noch schwer und kann das letzte Quäntchen Entschlossenheit und Zielstrebigkeit partout nicht finden. Und mir persönlich gefiel die nicht ganz so progressivere Ausrichtung des Vorgängers doch ein klein wenig besser. Doch im Großen und Ganzen steht uns mit "Daytime Stories…Nightmare Tales" ein durchaus geglücktes Heavy-/Power-Metal-Album bevor, das ATTICK DEMONS nicht nur auf die nächste Stufe der Karriereleiter stellt, sondern ob der tollen Melodien auch gut zum Herbst passt.