We Cannot Wait For Someone To Save Us

Tatsächlich 2016 aufgenommen!

"We Cannot Wait For Someone To Save Us" ist das zweite Album der norddeutschen Gruppe AUDIOWOLF. Seit ihrem Erstschlag "Lighting The Fuse" (2014) hat sich die Band massiv umbesetzt und auf Quintettstärke mit zwei Gitarren erweitert. Musikalisch jedoch ist sie ihren Weg konsequent weitergegangen und hat sich gegenüber ihrem bereits guten Debüt noch etwas gesteigert.

Der Kern der Musik von AUDIOWOLF ist nach wie vor Grunge, und es ist irritierend, wie stilecht dieser Sound zwei Jahrzehnte nach seinem Verschwinden hier mitunter getroffen ist. Als Bezugsgrößen sind hier ALICE IN CHAINS und die STONE TEMPLE PILOTS sicher zutreffender als NIRVANA und PEARL JAM. Außerdem geht die Band mit zwei Äxten über weite Strecken etwas härter zur Sache und nutzt die größere Besetzung für komplexere Arrangements, wie man gleich beim Eingang 'Plutonium' nachhören kann. Auffallend ist die geschickte Steuerung des Tempos bei mehreren Nummern. Und anders als so manche andere Gruppe im Alternative-Bereich haben die Jungs von AUDIOWOLF nicht vergessen, dass sie Unterhaltungsmusik spielen. Das heißt, es macht Spaß, "We Cannot Wait" anzuhören, egal ob gerade der Kracher 'Havana' oder der Groover 'White Elephant' läuft, ob der Chor im Titelstück anhebt oder der coole Bass in 'Burning Oil' wummert.

Natürlich muss man mit dem Grunge-Stoner-Alternative-Sound etwas anfangen können, aber wer sich zur Zielgruppe zählt, wird mit der Scheibe kaum falsch liegen.