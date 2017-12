Eigenartig spannend - trotz breiter Angriffsfläche!

Streng genommen steht AUFBAU WEST für all das, was den konservativen Rock & Roller abstoßen dürfte: Betont sozialkritische Texte, ein etwas plakativer Blick auf die Gesellschaft, eine komische Mixtur aus elektronischen Popsounds und leichten Indie-Rock-Ansätzen und zuletzt die etwas nasale Stimme von Frontmann Florian Berres - da könnte man doch glatt das Frühstück wieder rückwärts essen! Oder nicht?



Nun, irgendwie lässt sich nicht abstreiten, dass die vier regulären Nummern der neuen EP des Paderborner Trios irgendetwas an sich haben, was man nicht sofort abstoßen und wegschieben möchte. Die Band arbeitet zwar nach einem durchschaubaren Schema, und die Verbindung aus Wort und Gesang mutiert in der Summe wirklich zum fragwürdigen Event, doch die Frage, die sich nach wie vor stellt ist: Macht AUFBAU WEST seine Sache schlecht?



Ich mag mich hier zu keiner klaren Meinung hinreißen lassen, schließlich findet die Band im Groben tatsächlich eine eigne Nische, die mal von triefendem Pathos überlagert wird, dann wieder in den Schoß des Mainstreams zurückkehrt und die Biedermannkultur intensiver lebt, als es vielleicht gut ist. Aber ich will davon Abstand nehmen, "Das Märchen der Gebrüder Grimmig" als untauglich abzustrafen. Die Platte löst zwar keine Jubelstürme aus, aber der befürchtete Gewichtszuschlag für die Mülltonne wird von ihr auch nicht initiiert. Komisches Teil, fraglos, aber irgendwie auch seltsam interessant.