Achtung! Hören auf eigene Gefahr!

Atmen. In regelmäßigen Zügen durchatmen. Das ist die Devise, um den vertonten Wahnsinn von AUGURY, der auf den Namen "Illusive Golden Age" hört, zu überleben. Man stelle sich die Brachialität von den Landsmännern CRYPTOPSY, gepaart mit dem instrumentalen Jazz-Death-Inferno ATHEISTs vor, um ein ungefähres Klangbild von dem zu bekommen, was hier vorherrscht. Die acht Tracks sind unglaublich dicht, einer menschlich eigentlich unmöglichen Raserei folgt der nächsten, ja, man bekommt im Verlauf gar den Eindruck, dass AUGURY mit jedem Song einen Gang zulegt und stetig noch unberechenbarer wird (Höhepunkt: 'Parallel Biospheres').



Frontgrunzer Patrick Loisel holt die unfassbarsten Laute aus sich heraus, vom Brutal Death Metal bis gelegentliche Klargesangseinschübe (die gerne etwas präsenter hätten sein dürfen), deckt er alles ab. Was er dabei lyrisch von sich gibt, ist ehrlich gesagt ziemlich egal, es könnten wie etwa bei IGORRR auch Fantasielaute sein, dennoch schaffen es die Vocals die monströsen Kreationen zusammenzuhalten. Dass Liosel dabei auch noch Gitarre spielt, ist unglaublich, denn zusammen mit Saitenhexer Mathieu Marcotte werden Riffs und Soli gezaubert, für die jede Death-Metal-Band töten würde, einfach einzigartig! Schlagwerker Antoine Baril trifft mit seinem angejazzten Spiel genau meinen Hörnerv, doch so versiert sein Spiel auch ist, ist es der Bass auf "Illusive Golden Age", der mich endgültig Wände hochgehen lässt. Einen Bass, wie ihn Dominic Lapointe spielt, ist sehr rar geworden, genaugenommen muss ich die Zeit bis 1991 zurückdrehen, wo Roger Patterson (RIP) ATHEISTs Meisterwerk "Piece Of Time" eingespielt hat. Ganz große Kunst!



Ob mir bereits das Death-Metal-Album des Jahres vorliegt, wird die Zeit zeigen, definitiv gelingt AUGURY ein Album, dass extrem in allen Belangen ist: Extrem brutal, extrem technisch, extrem interessant. Aber Achtung: Hören auf eigene Gefahr!