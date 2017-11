Erneuter Re-Release - diesmal als Tape

"From Forgotten Worlds" muss im Underground eine extreme Strahlkraft ausüben, denn immerhin wird das Debütalbum von AUROCH nach seiner Erstveröffentlichung 2012 schon zum zweiten Mal neu aufgelegt. Diesmal haben sich die Tape-Spezialisten von Krucyator Productions auf den Output der kanadischen Combo gestürzt und ihn in mehreren, zu jeweils 100 Einheiten limitierten Editionen neu aufbereitet.

Dass "From Forgotten Worlds" sicherlich der Rede wert ist, muss man Insidern aber nicht mehr erzählen. Die Jungs aus Vancouver haben eine Thrash-Vergangenheit, die sie in ihrem technisch versierten Todesblei-Sound immer wieder zur Geltung bringen, sei es nun mit überfallartigen Lead-Gitarren oder eben durch raffiniertes, gleichzeitig aber rasiermesserschafes Uptempo-Riffing, wie es gerade in furiosen Stücken wie 'Dregs Of Sanity' und 'Terra Akeldama' gerne in den Vordergrund geschoben wird.

Doch das Material der AUROCH-Full-Length-Premiere verfügt über einen großen Schatz bemerkenswerter Qualitäten, der sich aus sphärischen Annäherungen an den Black Metal, packenden Grooves, irrwitzigen Tempowechseln und richtig starken Old-School-Attacken mit klarer Death-Metal-Kante zusammensetzt. Die Band verrstand scheinbar vom ersten Moment an ihr Handwerk, hat sich dabei unter anderem auch von einigen heimischen Thrash-Legenden inspirieren lassen, aber auch den Werdegang der technisch betonten Todesblei-Szene in den Staaten genauestens verfolgt. Herausgekommen ist schließlich ein richtig starker Mischling, der zum eigentlichen Release vielleicht noch zu wenig Zuwendung erfahren hat, dessen Qualitäten aber längst die Runde gemacht haben dürften. Ansonsten wäre "From Forgotten Worlds" schließlich auch nicht wieder und wieder neu aufgelegt worden!



Anspieltipps: Dregs Of Sanity, Fleshless Ascension (Paths Of Dawn), Slaves To A Flame Undying