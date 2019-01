Eine schwarzmetallische Reise in eine wundervolle Vergangenheit

Bei AUTARCIE bekommt man relativ zügig das Gefühl, die Rückreise in die 90er angetreten zu haben, als Black Metal noch aufregend anders klang und der Kampf zwischen den puristischen Vertretern auf der einen und den symphonischen Emporkömmlingen auf der anderen Seite in die ersten Runden ging. Die beiden Franzosen, die sich hinter diesem Projekt verbergen, sind musikalisch noch sehr eng mit den damaligen Releases von SATYRICON und EMPEROR verbunden, verwenden auch eine ähnliche Symbolik wie die nordischen Szene-Gottheiten und haben auch produktionstechnisch Parallelen geschaffen, die irgendwie schon sehr beeindruckend sind. Doch macht es Sinn, im Grunde genommen das Abziehbild einer legendären Bewegung zu sein, wenn man grundsätzlich über die Fähigkeiten verfügt, in diesem Genre noch einige eigene Akzente zu setzen?



Nun, ich mag mich gar nicht beschweren, dass bei AUTARCIE alles auf Anfang und damit auch alles auf melodischen und dennoch aggressiven Black Metal im 90's-Format gestellt ist. Die acht Kompositionen von "Seqvania" sind nostalgisch erwärmend, sie bieten eine angenehme Form von Purismus, ohne dabei künstlisch in die Garage zurückzukehren, ihre Melodien greifen nach geraumer Zeit, und auch die Performance ist richtig stark und bestärkt jenes Feeling seeliger Erinnerungen, das man vor allem in Stücken wie 'Au Solstice' und 'La Haute-Chasse' bekommt. Selbstverständlich kennen wir das alles schon, und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass die mittlerweile schon sechste Full-Length dieser französischen Underground-Kapelle ab einem gewissen Punkt vorhersehbar ist. Doch in diesem Fall kann man darüber locker hinwegsehen, weil "Seqvania" verdammt gut gemacht ist, alle Songs sofort zünden und die Authentizität der Herrschaften ebenfalls zu keiner Sekunde hinterfragt werden muss - denn am Ende ist dieses Album melodischer Old School Black Metal, wie man ihn vor einem Vierteljahrhundert bereits zu lieben gelernt hat und wie er auch heute nichts von seiner frostigen Ausstrahlung eingebüßt hat. Von daher ist die Sache auch sonnenklar: Wer SATYRICON und vor allem den hymnischen Stoff der Norweger liebt, kommt an AUTARCIE und speziell an "Seqvania" nicht vorbei!



Anspieltipps: Au Solstice, Terre Brulee, Seqvania