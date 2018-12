Gewohnt gute Kost aus dem Hause AUTHORITY ZERO!

Also mangelnden Fleiß kann den Punk Rockern AUTHORITY ZERO wirklich nicht vorgeworfen werden. So hat man ein Jahr nach dem letzten Album "Broadcasting To The Nations" mit "Persona Non Grata" bereits eine neue Scheibe eingespielt, die wiederum zeigt, warum man sich gut 24 Jahre im Business halten konnte. Wo AUTHORITY ZERO drauf steht ist auch AUTHORITY ZERO drin und die Mischung aus Punk, Rock und Reggae hat auch heute nichts von ihrem Reiz verloren. Und "Persona Non Grata" bietet eben auch genau wieder diese unwiderstehliche Mixtur. Der Fan bekommt genau das, was er von seinen Lieblingen erwartet, nicht mehr und nicht weniger. Und das ist auch gut so, denn Innovationen fände ich bei AUTHORITY ZERO eher fehl am Platz.



"Broadcasting To The Nations" aus dem letzten Jahr zählt zu Recht zu den stärksten Veröffentlichungen der Truppe aus Arizona. Und als ob es die leichteste Übung ist, gelingt es, dieses Level auf "Persona Non Grata" spielend zu halten. Man hat den positiven Flow einfach mitgenommen und ein weiteres starkes Album eingetütet. Und bei der Qualität der zwölf neuen Stücke ist auch eher nicht davon auszugehen, dass da Überbleibsel aus vergangenen Songwritingsessions verbraten wurden.



Anspieltipps: A Blind Eye; Shake the Ground; The Bright Side