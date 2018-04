Verdammt böse!

Es ist das dritte Album, und es soll dem ungeschriebenen Gesetz Folge leisten, dass genau dieser Output über den weiteren Werdegang der Band entscheiden wird: AUTOKRATOR kann sich mit "Hammer Of The Heretics" nämlich tatsächlich aus dem Mittelklasse-Stand befreien, die etwas eintönigeren Strukturen des letzten Albums und des noch sehr Doom-lastigen Debüts hinter sich bringen und mit einem ultimativ bösartigen Blast ein für allemal Klarheit schaffen, was die musikalischen Optionen des französsischen Death-Metal-Geschwaders anbelangt.



Mit ihrer neuen Scheibe leistet sich die Truppe sogar noch ein paar kurze Abstecher ins Black-Metal-Grenzgebiet; die Atmosphäre hat sich deutlich verändert, die finsteren Elemente haben Vorrang erhalten und werden vor allem in 'Flesh And Blood' und 'Hammer Of The Heretics' noch intensiver gelebt, und wenn AUTOKRATOR dann doch mal zum Doom/Death der Anfangstage zurückkehrt, wirkt dies alles souveräner und zielstrebiger, so dass auch hier ein Höchstmaß an Intensität garantiert ist.



Man konnte auf "The Obedience To Authority" bereits absehen, zu was diese Franzosen in der Lage sind, doch den endgültigen Nachweis, dass AUTOKRATOR tatsächlich in der internationalen Klasse mitmischen kann, ist die Band noch schuldig geblieben. Ihr neues Album, wenngleich nur aus vier Songs und einem 'Interlude' bestehend, sättigt diesen Nachholbedarf mit einem sphärisch stimmigen, extrem brutalen und insgesamt doch auch verdammt infernalischen Beitrag. "Hammer Of The Heretics" ist daher auch ein würdiges drittes Album, das seiner oben beschriebenen Rolle im positiven Sinne gerecht werden kann!



Anspieltipps: Hammer Of The Heretics, Le Sang Impur