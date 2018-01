Qualitätskost mit Eiern und deftigem Death-Metal-Speck

Chris Reifert schlägt wieder zu. Die Death-Metal-Ikone kommt heuer mit neuem AUTOPSY-Material um die Ecke. "Puncturing The Grotesque" ist zwar "nur" eine EP, doch mit einer Spielzeit von knapp 24 Minuten kann man bei feinstem Todesblei nun wahrlich nicht meckern. In bester AUTOPSY-Manier ballern die sechs Songs samt BLOODBATH-Cover 'Fuck You!!!' wie Bolle und zeigt uns erneut, dass Reifert und Co. in all den vielen vielen Jahren nichts verlernt haben.

Das kultige Artwork, die Kurzweile der Songs und die Kompromisslosigkeit der einzelnen Stücke – so lieben wir AUTOPSY, so haben wir AUTOPSY lieben gelernt. Hinzu gesellen sich ein wirklich nettes Tempo, ein bisschen Gefrickel sowie eine nicht aufhaltbare Macht, mit der sich der kalifornische Death Metal auf den Weg macht. Das quasi beginnende Titelstück macht unheimlich viel Spaß und punktet mit gewissem Thrash-Flair, 'The Sick Gets Sicker' ist zähflüssiger, bitterböser und unbarmherziger Bilderbuch-Death-Metal par excellence und mit dem genialen 'Corpses At War' haben die Szene-Veteranen einen richtigen Hit auf der Habenseite.

Zusammen mit den anderen beiden Stücken sowie besagtem BLOODBATH-Cover hält der Fan ein kleines, tödliches Rundum-sorglos-Paket aus dem Hause Reifert in den Fingern. Wir dürfen uns schon auf eine full-length-Vollbedienung von AUTOPSY freuen und hoffen indes, dass man hierauf nicht allzu lange warten muss – der vorliegende Appetizer mundet zumindest schon.