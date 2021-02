Herbstkind für den Frühling

AUTUMN'S CHILD ist das, ehm, Kind von Mikael Erlandsson, den man von PHENOMENA, SECRET SERVICE, LOVER UNDER COVER und LAST AUTUMN'S DREAM kennen dürfte. Dazu ist der Mann auch noch außerordentlich produktiv, hat er doch alleine mit LAST AUTUMN'S DREAM lockere 13 Alben in ebenso vielen Jahren veröffentlicht, bei SECRET SERVICE waren es sechs in sieben Jahren und bei AUTUMN'S CHILD ist die Veröffentlichung des Debüts auch erst ein knappes Jahr her.

Tja, was soll ich sagen? Mikael Erlandsson ist offensichtlich ein sehr guter Songwriter, denn von einem Schnellschuß kann bei "Angel's Gate" wirklich keine Rede sein. Nein, von Beginn gibt es hier hochwertigen Melodic Rock, der mit ausreichend Härte und einer Fülle an Ohrwurm-Melodien gesegnet ist. Dabei bildet das Gebotene die ganze Breite des Spektrums ab. Es gibt den recht flotten Opener 'Where Angels Cry', die Melodieoase 'Aquarius Sky', das leicht melancholische 'The Dream Of America', das überraschend harte 'Straight Between The Eyes' oder die rührselige Ballade 'Your Words'.

Dazu hat Mikael Erlandsson auch einfach die richtige Stimme für AOR. Warm, melodisch, mit einem leicht rauen Kratzen, damit es nicht zu weich wird. Das alles hat mich so sehr überzeugt, dass ich umgehend das Debütalbum geordert und nun auch SECRET SERVICE auf dem Zettel habe. Klar ist, dass "Angel's Gate" für mich auch eine Steigerung vom sehr guten Erstling beinhaltet und sich die Konkurrenz schon strecken muss, um auf dieses Niveau zu kommen. Tatsächlich läuft "Angel's Gate" nur eine Stupsnasenspitze hinter "Retransmission" von W.E.T. ein. Sobald der Schnee geschmolzen ist, gibt es vielleicht sogar noch einen halben Punkt oben drauf.