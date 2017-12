Deluxe Edition mit satten elf Bonustracks!

Etwas mehr als ein Jahr ist nun vergangen, seit die Metal-Shootingstars AVENGED SEVENFOLD mit ihrem siebten Langspieler "The Stage" mit einigen Konventionen brachen. So verzichteten die Amerikaner kurzerhand auf eine langwierige Promophase und veröffentlichten das Album stattdessen überraschend während eines Konzert-Livestreams. Doch nicht nur der Release war unkonventionell, darüber hinaus kündigten Mr. Shadows und seine Mitstreiter außerdem an, dass das Konzeptalbum mit der Zeit auch um weitere Tracks wachsen würden, die nach und nach jeweils als MP3-Download in den folgenden Monaten auf die Fans losgelassen wurden. Ein Jahr nach der Erstveröffentlichung ist die Scheibe nun aber zuende gewachsen, was das Label des Fünfers zum Anlass dazu nimmt, passend zu Weihnachten "The Stage" als Deluxe Edition mit allen Bonustracks erneut in die Regale zu stellen.

Doch bevor wir zu den Extras dieser Veröffentlichung kommen, sollte an dieser Stelle trotzdem kurz auf den musikalischen Kern der Scheibe eingegangen werden. Dieser präsentiert insgesamt elf Tracks, die sich allesamt mit aktuellen wissenschaftlichen Themen auseinandersetzen und gleichzeitig deutlich progressiver daherkommen als noch auf dem Vorgänger "Hail To The King". Gerade dadurch kann die Scheibe vor allem im Langzeittest punkten und findet sich auch ein Jahr nach Release noch immer wieder in meinem CD-Player ein. Dementsprechend kann ich an dieser Stelle für die musikalische Bewertung auch nur auf meine ursprüngliche Rezension verweisen, denn mein grundlegender Eindruck hat sich seither nicht verändert. Stattdessen hat der gebührende Abstand meine Begeisterung für dieses rundum gelungene Langeisen nur bestärkt, weshalb ich die Platte auch auf einer Stufe mit meinen persönlichen A7X-Highlights "Avenged Sevenfold" und "Nightmare" einsortieren würde.

Wer die Platte also bisher noch nicht im Schrank stehen hat und auf modernen Metal mit großen Hooks und einer progressiven Note steht, der kann hier bedenkenlos zuschlagen. Für viele Fans, die den Silberling allerdings bereits im Schrank stehen haben, dürfte die deutlich wichtigere Frage sein, ob das enthaltene Bonusmaterial eine erneute Anschaffung rechtfertigt. Geboten wird dem potentiellen Hörer jedenfalls einiges, denn die Track-Anzahl der Deluxe Edition hat sich glatt verdoppelt. Besonders hörenswert sind dabei die vier Livetracks von der Show in der Londoner O2 Arena, die mit 'The Stage', 'God Damn', 'Sunny Disposition' und 'Paradigm' einige der stärksten "The Stage"-Songs in mitreißenden Bühnenversionen präsentieren. Ebenso überzeugt die B-Seite 'Dose' mit einem Mix aus atmosphärischen Passagen und fetten Refrains, wodurch sich die Frage aufdrängt, warum es die Nummer nicht auf die reguläre Version des Silberlings geschafft hat. Die übrigen sechs Tracks werden dann mit zum Teil recht ungewöhnlichen Coversongs befüllt, für die sich die Amerikaner so ungewohnte Tracks wie den STONES-Klassiker 'As Tears Go By' oder die BEACH BOYS-Nummer 'God Only Knows' vorgeknöpft haben. So recht wollen diese Neuinterpretationen in meinen Ohren aber nicht zünden, wobei das PINK FLOYD-Cover 'Wish You Were Here' eine sehr wohltuende Ausnahme darstellt, die sogar fast die Magie des Originals heraufbeschwört.

Wie immer bleibt die Entscheidung über einen erneuten Kauf damit am Ende dem Fan überlassen, der entscheiden muss, ob ihm die elf Bonustracks als Kaufanreiz genügen. Egal ob nun in der Deluxe- oder Standard-Version, "The Stage" ist und bleibt ein essentielles Album für AVENGED SEVENFOLD-Anhänger, das sich in meinen Augen hervorragend in den starken Katalog der Jungs eingefügt hat.