Böse... nein, verdammt böse!

Wenn Black Metal puristisch und gleichzeitig auch zeitgemäß klingen soll, entstehen häufig polarisierende Resultate, bei denen der finale Konsens oftmals nur eine Kompromisslösung, nicht jedoch das Ende der musikalischen Weisheit ist. Bei den spanischen Underground-Fanatikern von AVERSIO HUMANITATIS sieht die Sache jedoch in Gänze anders aus. Seit 2010 lärmt die Band schon in der lokalen Szene herum, hat sich bislang aber auf internationalem Terrain noch nicht ins Bewusstsein rufen können. Ein lediglich 22-minütiger Output sollte daran zwar grundsätzlich nicht viel ändern, allerdings sind die kompositorischen Ansätze von "Longing For The Untold" spektakulär genug, um der Band auch im vermeintlichen EP-Format eine Empfehlung auszusprechen.



Die Geheimformel von AVERSIO HUMANITATIS lautet ganz klar Eindringlichkeit. Ähnlich wie EMPEROR in der finalen Phase haben auch diese Iberer einen Narren an unterdrückter Raserei in einem halbwegs progressiven Kosmos gefunden. Die vier Stücke sind nicht sonderlich eingängig, gelegentlich sogar relativ sperrig, aufgrund ihrer vergleichweise modernen Instrumentierung und der nicht minder zeitgemäßen Produktion aber ohnehin nicht leicht konsumierbar. Wo andere Acts auf Verrohung und pure Old-School-Anbiederung vertrauen, will AVERSIO HUMANITATIS mit beklemmender Atmosphärer und dennoch offensiver Haltung Kontraste setzen, die auf Anhieb begeistern. Ein bösartiger Track wie 'The Ever Shifting Path' spricht absolut Bände, wenn es um die respektvolle Ehrerbiertung an Samoth, Ihsahn und Bard Eithun geht. Und mit einem frostigen Song wie 'Prison Of Shattered Glass' gelingt es der Band gar, eine Vielzahl von Komponenten in schmalen sechs Minuten zu bündeln, ohne dass ein Qualitätsverlust gegenüber der norwegischen Legende entsteht.



"Longing For The Untold" setzt definitiv ein Zeichen, musikalisch, aber auch im Hinblick auf die kreative Haltung von AVERSIO HUMANITATIS. Manchmal muss der innovative Part gar nicht so prall im Vordergrund stehern. Stattdessen reichen schon kleine sphärische Nuancen, die von diesen Spaniern bereits im frühen Stadium aus dem Effeff beherrscht werden!



Anspieltipps: Prison Of Shattered Glass, The Ever Shifting Path