Starke Schwabenstahl-EP.

Nach fast 20 Jahren (inklusive einer langen Pause) bringt die Band AVIAN aus dem südlichen Baden-Württemberg endlich eine "richtige" EP auf den Markt. Zwar gab es schon eine CD-R vor 17 (!) Jahren, aber "Avian" ist der erste Tonträger, mit dem die fünf Männer hoffentlich größere Aufmerksamkeit erregen. Das schöne Schwarz-Weiß-Cover führt uns in eine Sci-Fi-Welt ein, die super zu den Texten passt. Hier geht es in entfernte Dimensionen und Galaxien. Doch was wird musikalisch geboten?

Mit 18 Minuten und vier Songs ist die Länge einer EP absolut angemessen, und auch die Produktion ist absolut konkurrenzfähig. Hier gibt es für eine Eigenveröffentlichung einen vorzüglichen Sound, den viele ähnlich geartete Traditionsbands auch mit größeren Studio-Budget nicht hinbekommen. Der Gesang von Armin Pohl ist in den tieferen Lagen wirklich stark, wirkt in der Höhe manchmal etwas dünn, aber immer charismatisch. Die Gitarrenharmonien gefallen, sind wunderbar warm abgemischt und werten einige Songs wirklich stark auf, nicht nur dann, wenn die Twin-Gitarren überragen, sondern auch beim Riffing. Der Bass fiel mir erst nach einigen Hördurchgängen so richtig auf, ist aber ziemlich fein und pumpt nicht einfach nur stupide Grundtöne aus den Boxen. Das Drumming ist mir manchmal eine Spur zu beckenlastig, aber das stört im Gesamtkontext kaum.

Und die Songs? Hier hat AVIAN viel zu bieten, denn das Songwriting ist wirklich fein. Der Band sind einige richtige Ohrwürmer gelungen - das war nach dem Vorabtrack 'Interstellar (Lost In The Void)' natürlich zu hoffen, aber natürlich keine Selbstverständlichkeit. Ich bin ziemlich angetan und kann diese EP jedem empfehlen, der auf gut gemachten, handwerklich sauberen, bodenständigen Traditionsstahl steht. Der Gesang ist in den höheren Lagen sicher Geschmackssache, mich schreckt er aber nicht ab, ganz im Gegenteil: Ich finde diesen echten Klang, ohne Autotune-Korrektur, sehr natürlich und sympathisch. Ich hoffe, dass viele Promoter auf die Truppe aufmerksam werden - holt euch die Jungs auf euer Festival oder euren Sampler, ladet sie in eure Clubs ein oder bietet ihnen einen Plattenvertrag an. AVIAN hätte es definitiv verdient.

Anspieltipps: Interstellar (Lost In The Void), Gol'gotha.