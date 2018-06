Was ist los?

Namedropping sollte den Jungs von AVON sicherlich ein paar Türen öffnen, doch am Ende müssen es doch die Songs ihres neuen Albums reißen - und da darf man dann schon ein bisschen schwärzer sehen. Die Truppe um Ex-KYUSS-Drummer Alfredo Hernandez bewegt sich zwar immer noch grob im Stoner-Segment, setzt aber nicht mehr auf lässige Grooves und die typischen Wüstengitarren, sondern vielmehr auf eine sehr eigenwillige Interpretation psychedelischer Klänge, deren Ursprung einmal mehr in den 70ern liegt.



Und was ist daran problematisch? Nun, "Dave's Dungeon" ist eine Anhäufung merkwürdiger Songideen, denen irgendwie der Leitfaden fehlt. Ein paar spacige Noten hier, ein bisschen JETHRO TULL dort, und wenn alle Stricke reißen, schaut die Band einfach mal in ihrer Krautrock-Plattensammlung, welche Passagen man sich mal ausleihen kann. Mit den bisherigen Betätigungsfeldern der beteiligten Musiker (James Child hat auch bei AIRBUS gesungen, Charles Pasarell war unter anderem bei WAXY aktiv) hat AVON herzlich wenig gemeinsam, was an sich schon irreführend genug ist. Aber dieses Durcheinander aus entspannten Geschichten, fast schon punkig anmutenden Indie-Rockern und krautigen 70's-Anspielungen hat irgendwann weder Hand noch Fuß und endet in einem Klangchaos, das sicherlich vermeidbar gewesen wäre.



Denn zu guter Letzt gibt es sie schon, die Songs, die Spaß machen. Das schräge 'Was ist los?' beispielsweise hat irgendetwas eigenartig Fesselndes. Und bei 'Space Native' bleibt auch ein Schmunzeln, wenngleich hier auch arg auf dem Klischee herumgeritten wird. Aber als Gesamtwerk mag "Dave's Dungeon" nicht so recht zünden - zumindest nicht im Studio. Ob die neuen Nummern auf der Bühne besser funktionieren, wird sich zeigen.



Anspieltipps: Was ist los?, Yello