Black Metal. Schweden. Alles klar?

DARK FUNERAL meets MARDUK - das waren die ersten Gedanken zum teils doch sehr radikalen Ausritt, den die Herren von AVSLUT auf ihrer neuen Platte wagen. Die Schweden gehen zwar nicht immer so stürmisch zu Werke wie die beiden legendären Vorbilder, zeigen sich in den neun Stücken ihres neuen Albums aber jederzeit gewaltbereit und begeben sich ständig auf die Suche nach der aggressivsten Interpretation der typischen Old-School-Variante.

Vielseitigkeit ist dabei eine der Trumpfkarten, mit denen AVSLUT auf "Deceptis" punkten kann, denn gerade die zahlreichen Tempoverschiebungen erhalten die Spannung bis zur letzten Sekunde und verwandeln gerade die epischeren Nummern in die ersten Anspieltipps, die hier zu benennen wären. 'Terra Mater' beispielsweise hat eine klare "Enthroned Darkness Triumphant"-Tendenz, wenngleich der Track ohne Keyboardkleister auskommt. Und auch Freunde der EMPEROR-Meilensteine werden ihre Freude haben, wenn die Schweden in 'Evigt Morker' etwas verspielter zur Sache gehen, ohne dabei die Brachialität und Durchschlagskraft des Songs zu mindern. In diesem Sinne ist das hier schon ganz großes Black-Metal-Tennis auf dem Niveau des Landsmanns Borg!

Lediglich das typische Alleinstellungsmerkmal geht den Skandinaviern noch ab, was angesichts der Fülle neuer Scheiben auch kaum mehr verwundert. Im Wust der zahlreichen neuen Veröffentlichungen ist "Deceptis" aber sicherlich ein Lichtblick im finsteren Segment. AVSLUT stehen den Kollegen in kaum etwas nach und setzen sich mit ihrem aktuellen Werk in der Spitzengruppe des schwedischen Black Metals fest!



Anspieltipps: Terra Mater, Martyrium