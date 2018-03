Musik für die Masse - nicht zwingend schlecht, aber schnell verschlissen!

AWAKEN I AM ist derjenigen Kategorie Bands zuzuordnen, die ihren Job wirklich souverän meistern, sicherlich auch ausreichend Leidenschaft in ihre Performance investieren, aus kreativer Sicht aber vollkommen austauschbar und letztendlich mit ihrer kompletten Mainstream-Anbiederung gerade in Kreisen dess Modern-Metal-Publikums schnell Kredit verzocken werden.



Auf ihrer neuen Scheibe liefern die Jungs zwar Melodien für Millionen und Hooklines, die individuell in allen Fällen die Single-Charts sprengen könnten, doch die sanfte Elektronik, die Emo-Performance und die eine oder andere kitschige Ballade sprengen dabei derart unangenehm den Rahmen, dass man Schwierigkeiten hat, die Truppe überhaupt als Rockband zu akzeptieren - zumal bei AWAKEN I AM auch eine Menge Elektronik im Spiel ist und man in allen Stücken verdächtig nahe an der Grenze zur modernen Popmusik arbeitet.



Es ist gar nicht erst abzustreiten, dass "Blind Love" viele starke Melodien mitbringt, und trotz aller Kritik will ich nicht leugnen, dass die Hälfte der Hooklines auch sofort kleben bleibt. Aber AWAKEN I AM arbeitet in der Tradition vieler Victory-Acts, die alle mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben: permanente Verschleißerscheinungen. Langfristig verbraucht sich dieses Album nämlich relativ schnell. Aber für den Moment geht es sicherlich in Ordnung.



Anspieltipps: The Chase, Wolves