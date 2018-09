Voller Energie

Traditonsbewusster Heavy Metal wird eigentlich immer gern gesehen und wenn dieser dann auch noch etwas ungewöhnlich nicht aus den Staaten, dem Vereinten Königreich, Schweden oder Solingen stammt, dann kommt auch noch ein gewisser Exotenbonus dazu. Dazu kommt noch jugendliches Feuer und ein gewisses Maß an Kaltschnäuzigkeit. All diese Faktoren treffen auf AXE STEELER aus Kolumbien zu, die heuer mit "On The Run" ihr Debütalbum in den Startlöchern haben.

Insider hatten schon an der "Back To The Stage"-EP der Jungs vor knapp zwei Jährchen ihre helle Freude und dürften in Anbetracht des vorliegenden, achtteiligen Energiebündels auch auf vollständiger Länge im Dreieck springen. Auch wenn der Sound noch zu wünschen übrig lässt, kann man AXE STEELER in Sachen Songs per se keinerlei Vorwürfe machen. Mal schneller, mal groovender, mal verspielter, mal energischer – "On The Run" ist mit allen Wassern gewaschen.

'Hellrider', 'Axe Of Steel' oder auch 'Battlefield' triefen einerseits zwar vor schwermetallischer Klischees, doch wenn die Songs dafür stimmen, sie glaubwürdig vorgetragen werden und sich durch eigenen Charme ein wenig von der übrigen NWoBHM-Kiste absetzen, dann wüsste ich keinerlei Gründe, warum AXE STEELER nicht vielen Old-School-Metallern gefallen dürfte.

Und wenn man mit 'Beyond The Stars' noch solch ein ausdrucksstarkes Instrumental-Stück im Repertoire hat, an dem man sich einfach nicht satthören kann, dann bin ich gespannt, was aus Südamerika in den kommenden Jahren noch so auf uns zukommt. Mit einer druckvolleren Produktion kann AXE STEELER sicherlich einiges in Bewegung setzen.