Fortsetzung der beliebten Compilation-Reihe des deutschen Metal-Urgesteins.

Der Bochumer AXEL RUDI PELL gehört zu den echten Urgesteinen der deutschen Heavy-Metal-Szene und blickt inzwischen auf eine stolze Diskografie von 17 Studioalben zurück. Bekannt ist Pell dabei neben seinem unverwechselbaren Gitarrenspiel vor allem für rockige Tracks mit fetten Hooklines, doch der gute Mann hat auch eine ruhige Seite, die nur von Außenstehenden nicht immer wahrgenommen wird. Deswegen rief der Gitarrero bereits im Jahr 1993 die Compliation-Reihe "The Ballads" ins Leben, auf der regelmäßig die besten Balladen seiner Studioalben und einige Neuaufnahmen zusammengefasst werden. Inzwischen steht mit "The Ballads V" schon die fünfte Auflage der Serie in den Startlöchern, die an dieser Stelle näher unter die Lupe genommen werden soll.



Den Kern der Scheibe machen dabei natürlich wieder die ruhigeren Tracks der letzten drei Studioalben "Circle The Oath", "Into The Storm" und "Game Of Sin" aus, die seit dem letzten Teil der "The Ballads"-Reihe aus dem Jahr 2011 erschienen sind. Darunter verstecken sich mit 'Lived Our Lives Before' und 'Forever Free' auch zwei echte Perlen, bei denen sich vor allem Sänger Johnny Gioeli bestens in Szene setzen kann. Typisch für das Schaffen von Herrn Pell sind aber natürlich auch seine Coverversionen und so hat es auch das NEIL YOUNG-Cover 'Hey Hey My My' auf diese Zusammenstellung geschafft. Leider kommt der Track allerdings bei weitem nicht an die Eindringlichkeit des Originals oder des BATTLEME-Covers heran, das vielen aus der TV-Serie "Sons Of Anarchy" bekannt sein dürfte.



Das alles sind aber natürlich noch keine wirklichen Kaufargumente für AXEL RUDI PELL-Fans, die bereits sämtliche Scheiben des Maestros im heimischen Regal stehen haben. Interessanter wird es da schon bei den beiden Livemitschnitten von 'Mistreated' und 'The Line', letzterer wird hier sogar erstmalig veröffentlicht. Darüber hinaus hat der Bochumer seine Band auch nochmal im Studio zusammengetrommelt, um für die Compilation drei ganz frische Tracks einzuspielen, wobei insbesondere die Single 'Love's Holding On' inklusive eines famosen Gastbeitrags von Rockröhre BONNIE TYLER auf ganzer Linie überzeugen kann. Die zweite neue Eigenkomposition 'On The Edge Of Our Time' kann gegenüber diesem Hit nicht mithalten und ist eher eine gewöhnliche Powerballade, der es an wirklich zwingenden Momenten fehlt. Abegerundet wird das Trio schließlich von einer weiteren Coverversion, für die sich das Quintett dieses mal den "The Hobbit"-Titeltrack 'I See Fire' von ED SHEERAN vorgenommen hat. Überraschenderweise macht der ursprünglich rein akustische Song im rockigen Gewand eine sehr gute Figur, auch wenn ich insgesamt doch die charakteristische Stimme von Sheeran ein wenig vermisse.



Abschließend bleibt dann wie fast immer bei einer Compilation natürlich wieder die Frage nach Sinn und Unsinn einer solchen Veröffentlichung, die zumeist nur vom Käufer selbst beantwortet werden kann. So auch im Falle von "The Ballads V", denn aus meiner Sicht wäre eine EP mit den drei neuen Songs, sowie den beiden Livetracks die deutlich sinniger Lösung gewesen. So müssen sich die Anhänger des deutschen Urgesteins nämlich auch wieder einige Tracks doppelt in den Schrank stellen, auch wenn ich zugeben muss, dass allein schon die tolle Single 'Love's Holding On' die Anschaffung des Silberlings rechtfertigen kann.