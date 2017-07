Ist das noch Kunst?

Das größte Problem mit AXILIORATOR habe ich tatsächlich darin, die Grenze zu ziehen: Wo hört hier der Spaß auf und welchen Teil ihres Schaffens meinen die Herren ernst? Sind nur die Texte eine Persiflage auf sozialkritische ('DB') oder machomäßige Lyrics ('Eiskalt') der Deutschrock-Szene oder haben die Jungs auch die Musik der augenzwinkernden Ausrichtung angepasst?

Als etwas andere Metalband bezeichnet sich AXILIORATOR – das passt, denn ihr Debüt-Album "Geschichten von Axiliorator" ist tatsächlich... irgendwie anders. Das beginnt schon bei der flachen, leblosen Produktion, die das Intro nach willkürlichen Aufwärmübungen am Schlagzeug und dem Herunterspielen von Gitarrenakkorden nach Schema F klingen lässt. Den Aufnahmen fehlt es komplett an Dynamik, selbst die gesungenen Parts klingen dumpf und bisweilen verwaschen. Auf keinem der Songs kommt AXILIORATOR in die Pötte, ohne Spannungsbogen spielen die Herren munter ihre Songs herunter, deren Lyrics das humoristische Niveau von Bands wie TXL noch weiter unterbieten.

Einzig und alleine an einer Stelle entlockt AXILIORATOR mir ein Schmunzeln: Nämlich als ich bei den Growls auf 'Eiskalt' endlich verstehe, warum manche Menschen Death Metal & Co. als Gegrunze beschreiben.