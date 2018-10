Die Band von nebenan

AXXIS trifft einmal mehr den Zahn der Zeit. Und dies ist sowohl im musikalischen als auch im textlichen Sinne gemeint. "Monster Hero" deckt in Zeiten von Donald Trump, Erdogan und Facebook die unbequeme Wahrheit auf, Fake News wohin man nur blickt. Entsprechend hält das nunmehr 15. Album von Bernhard Weiss und Co. auch den einen oder anderen kritischen Ton parat. Doch so kennt man seine Freunde aus dem Ruhrpott – und so liebt man sie auch schon seit 30 Jahren. Mal knackiger Hardrock, mal satter Power Metal, mal ein paar Disco- und Reggae-Einflüsse – und dazu manche Zeilen über das aktuelle Weltgeschehen.



Daneben hält "Monster Hero", dessen Artwork mich ein wenig an PINK CREAM 69s "Headstrong" erinnert, aber auch tolle Gute-Laune-Stücke parat. 'Rock Is My Religion' macht seinem Namen alle Ehre, 'All I Want Is Rock' hält ein authentisches AC/DC-Gedächtnisriff parat und 'The Tragedy Of Mr. Smith' stammt noch aus der powermetallischen Phase AXXIS' und schenkt "Monster Hero" noch eine zusätzlich frische Note. Künftige Live-Songs dürften aber auch das Titelstück selbst sowie 'Glory Of The Brave' sein, haben sie doch sämtliche musikalische Stärken inne, mit denen Fans ihre Lieblinge seit "Kingdom Of The Night" vor 1989 verbinden.



Qualitativ hochwertig und trotzdem bodenständig wie eh und je. Seit dem Debüt hat sich das musikalische Rad mehr als kräftig gedreht, doch AXXIS blieb immer AXXIS und wird auch immer AXXIS sein. Ob schnörkellose Rocksongs, Stücke mit

emotionalem Charakter oder pfiffige Experimente – auch wenn der dritte Aspekt in der Vergangenheit etwas präsenter war als jetzt zu Back-To-The-Roots-"Monster Hero"-Zeiten, so wird das neue Machwerk der sympathischen Jungs erneut sämtliche Fans zufrieden stimmen. Und durch den etwas gesellschaftskritischen Unterton offenbaren uns Weiss und Co. erneut einige Ecken und Kanten, an denen man unweigerlich hängenbleibt.