Dystopische Realität

Besaß AXXIS hellseherische Fähigkeiten? Jedenfalls wurden die Songs dieser digital erschienenen EP schon vor rund 13 Jahren extra für das Theaterprojekt "Prometheus Brain Project" verwendet. Hierfür waren damals schon Bernhard Weiß und Harry Oellers federführend. Doch wer hätte gedacht, dass die Stücke dieser Veröffentlichung einmal solch eine Relevanz und Aktualität haben könnten? Das Covid-19-Virus hat uns alle seit Monaten fest im Griff, die Schere zwischen arm und reich klafft immer gravierender auseinander, die Flüchtlingskrise ist immer mal wieder ein großes, bedrückendes Thema und was seit Trumps Einzug ins Weiße Haus dort drüben abgeht, ist eh nicht von dieser Welt.



Ob man es nun glauben mag oder nicht, aber "Virus Of A Modern World" – das vielleicht nicht nur auf Corona zu reduzieren ist - fasst das aktuelle Weltgeschehen sehr gut zusammen. Musikalisch jedenfalls haben wir es mit AXXIS-typischen Nummern zu tun, die perfekt in die Schnittmenge aus "Retrolution", "Monster Hero" und der schwarzen "Kingdom Of The Night II"-Seite passen. 'Babylon' geht gleich zu Beginn gut ab, während 'Boats Of Hope' das Hauptaugenmerk eher auf schweres Riffing und den Text legt. 'Last Eagle' und 'Mother Money' sind dann noch heavier und ausdrucksstärker, speziell Letztgenannter darf nicht ungehört bleiben. Und obwohl das Titelstück sowie das abschließende 'War Games' wieder in die klassischere "Kingdom Of The Night"-Ära der 1980er AXXIS-Jahre anzusiedeln sind, treffen sie nicht unbedeutender den Zahn der Zeit.



Und doch wirkt die EP in Gänze wohl aufgrund der teils deutschsprachigen Lyrics unseres Bernhards noch einmal ausdrücklicher, bedrohlicher und ernster. Richtig, die EP birgt nicht nur qualitativ guten bis sehr guten Hardrock/Metal sondern auch mehr als nur einen deutlichen Fingerzeig und drückt eben jenen tief in die Wunde. "Virus Of A Modern World" ist ein bemerkenswerter EP-Output, den es zwar nur leider digital gibt, der einem aber sehr viele Denkanstöße verpasst. Und bitte, liebe Leser, passt auf euch auf!