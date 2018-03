Mehr ist manchmal doch mehr!

Es ist schon äußerst beeindruckend, mit welcher Regelmäßigkeit und Konstanz Multiinstrumentalist Arjen Lucassen seine ausgeklügelten Konzeptalben an den Mann bringt. Erst vor knapp einem Jahr erschien mit dem Science-Fiction-Hammer "The Source" ein weiteres Meister-Album, das AYREONs Gabe zu mitreißender und verblüffender Musik irgendwo zwischen Rock, Metal, Oper und Musical einmal mehr zum Ausdruck brachte. Dass dies auch live fabelhaft funktioniert, bewies der Niederländer speziell im vergangenen Jahr, als die zu seinem neunten Album entsprechende Tour anstand und Jeder mit Verzückung sagen konnte, dass der Typ es einfach draufhat.



Auch wenn man die entsprechenden Dates nicht besuchen konnte, kann man sich ein Bild von der Live-Präsenz und fantastischen Atmosphäre bei einem AYREON-Konzert machen, indem man "Ayreon Universe – Best Of Ayreon Live" auslegt. Und da wir wissen, dass Lucassen kein großer Freund von Auftritten ist, sie aber dennoch wie ein Künstler und Meister seines Fachs in Szene zu setzen weiß, ist die vorliegende Veröffentlichung schlichtweg etwas Besonderes. Man tritt ab dem beginnenden 'Prologue' in eine fantastische Welt ein, wird von der Live-Atmosphäre förmlich mitgerissen und würde sich am liebsten zurücklehnen, um die kommende Show zu genießen. Nun, das dürfte mit dieser Live-Scheibe definitiv drin sein.



Man spürt das Knistern, als wäre man bei den drei Tilburg-Auftritten im vergangenen September dabei gewesen, das Publikum fiebert mit, das merkt man in jeder einzelnen Sekunde. Und dann kommt der Meister persönlich auf die Bühne und leitet den Zuhörer durch die AYREON-Diskographie voller Spektakel, Spannung und Magie. Zu meiner Überraschung liegt hier der Fokus nicht auf "The Source", von denen mit 'Everybody Dies' und 'Star Of Sirrah' gleich die stärksten Stücke präsentiert wurden. So lässt es sich Lucassen natürlich nicht nehmen, seine Frühwerke wie "The Final Experiment" und "Actual Fantasy" passend in Szene zu setzen und seinem bisherigen Schaffen einen fabelhaften Querschnitt zu verpassen. Speziell 'Merlin's Will' und 'Computer Eyes' sind einfach toll anzuhören.



Auch wenn man ein Kenner des AYREON'schen Schaffens ist und seine Songs in und auswendig kennt, so entdeckt der Hörer dieser Live-Scheibe immer noch Nuancen und Momente, die bis dato vollkommen unbemerkt waren und das vorliegende Universum so vielseitig und facettenreich erscheinen lassen - eine Achterbahnfahrt ihresgleichen. Natürlich dürfen 'Day Eleven: Love', 'Loser' und 'Valley Of The Queens' nicht fehlen und obwohl man die AYREON-Gassenhauer im Schlaf mitfühlen kann, sind sie auf "Ayreon Universe – Best Of Ayreon Live" etwas vollkommen Besonderes. Das gilt im Übrigen für fast alle 28 Stücke, die auf den beiden Rundlingen ihren Platz gefunden haben. Entsprechend präsent und druckvoll – aber nicht zu aufgeladen – ist der Sound, der die einzelnen Highlights, so verschieden sie auch sein mögen, wunderbar in Szene setzt.



Leider liegt mir zum jetzigen Zeitpunkt nur der akustische Mitschnitt vor. Darum kann ich zur passenden Visualisierung nichts sagen. Doch wenn sie auch nur halb so beeindruckend und umwerfend aus den Lautsprechern knallt wie die Live-Scheibe, dann darf man sich auf ein Erlebnis der Extraklasse gefasst machen. Schließlich wurde bei 30 Kameras und zwei Dutzend Gastmusikern, u.a. Floor Jansen (NIGHTWISH), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) oder Damian Wilson (THRESHOLD), wirklich nichts dem Zufall überlassen. Wer also das Who-is-who der internationalen Metal-Musikszene nicht nur akustisch sondern auch visuell bewundern möchte, darf hier ruhig zur Doppel-DVD oder Blu-ray zugreifen. Aber auch als "bloße" Doppel-CD ist "Ayreon Universe – Best Of Ayreon Live" in der heimischen Sammlung etwas schlichtweg Besonderes.