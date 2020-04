Electric Castle Live And Other Tales (Blu-ray)

Wenn Arjen Lucassen etwas anpackt, dann zeugt es stets von immens hoher Qualität. So war es bei allen AYREON-Outputs – egal ob Studioalben oder Live-Monumente – und so wird es auch immer sein. Folgt mir also auf eine unglaubliche Reise, die uns dieses musikalische Genie auch anno 2020 wieder offenbart.

Unter Fans gilt die "Into The Electric Castle"-Weltraumoper von 1998 als das beste aus der Feder des Niederländers. Und wie es bei vielen genialen Alben so ist, lief auch vor meinem geistigen Auge stets ein kleiner Film, wenn ich mir den Doppeldecker zu Gemüte führte. Ein schöner, spannender, mitreißender Film, der nicht nur bestens vertont wurde, sondern mir auch die Welt des progressiven Abenteuer-Metals ein wenig zugänglicher machte.

21 Jahre später wurde der Traum Realität, dieses durch und durch spektakuläre und geile Stück Musik wurde im Herbst des vergangenen Jahres in Tilburg live zum Besten gegeben. Die wahnsinnige Bühnendekoration, ein – wie im Poppodium eigentlich immer – glasklarer, superber, hervorragender Sound, eine bestens portionierte Lichtshow, die die Protagonisten hervorragend in Szene setzte, sowie Musiker, die sich schlicht und ergreifend von ihrer besten Seite zeigten. Ihr wart leider bei diesen wohl einmaligen Shows nicht dabei? Naja, zumindest habt ihr mit "Electric Castle Live And Other Tales" einen kleinen Trost zur Hand.

Die bezaubernde Anneke van Giersbergen als Ägypterin, ein kriegerischer Damian Wilson, Fish als Highlander, ein tödlicher George Oosthoek, ein futuristischer Edward Reekers, John Jaycee Cuijpers als Barbar und Arjen selbst als waschechter Hippie – hinzu kommt eine Instrumentalmannschaft, die am Rande der Perfektion diese wunderbaren Sänger und gleichzeitig auch Schauspieler musikalisch exzellent untermalen und die Spannung zu jeder Sekunde greifbar machen. Das, was dem Publikum damals in Tilburg an vier aufeinanderfolgende Auftritten geboten wurde, dürfte auch die allerletzten Kritiker verstummen lassen.

Doch nicht nur das elektrische Schloss zeigt sich auf diesem Output von seiner schillerndsten Form. Auch beim restlichen Material – das MARILLION-Cover zu 'Kayleigh' mit Fish, seine Solo-Eskapade 'Pink Beatles In A Purple Zeppelin', THE GENTLE STORMs 'Shores Of India' oder AMBEONs 'Ashes' – gehen die jeweiligen Hauptdarsteller aus sich heraus und ihre Musik unter die Haut. Generell zeigen sich die Schlüsselfiguren, egal wen wir hier exemplarisch herauspicken würden, von ihrer besten und darstellungsfreudigsten Seite.

Dazu kommen unfassbare knapp 160 Minuten Bonus in Form von Interviews, Blicken hinter die Kulissen oder einer kleinen Abschlussrede vom Initiator dieses kleinen Wunders himself. Ja, man kann einen kompletten Tag, ach, was sage ich, ein komplettes Wochenende hiermit verbringen und findet Sonntagabend immer noch Sequenzen, die einem die Freudentränen in die Augen treiben.

Kann man schon von DEM audiovisuellen Output des Jahres für Musikfans sprechen? Mit Sicherheit, denn jeder, der auch nur ansatzweise ein Gefühl für musikalische Hingabe, Detailverliebtheit und künstlerischer Klasse in seiner ergreifendsten, spannendsten und unterhaltsamsten Form hat, kommt an "Electric Castle Live And Other Tales" nicht vorbei. Ein Fest nicht nur für Proggies, 335 Minuten perfekt investierte Zeit.