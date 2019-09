Jetzt singen sie auch noch ...

Nach fünf relativ gut anerkannten, letztlich aber nicht dauerhaft erfolgreichen Alben haben sich die Münsteraner Sludge-Recken BLCKWVS auf eine neue Vorgehensweise geeinigt. Erstmals in der Geschichte der seit 2011 aktiven Band gibt es zu den reinen Instrumnetal-Tracks auch Unterstützung am Mikro - und genau dieser Schritt verwandelt das allgemeine Erscheinungsbild der Westfalen noch einmal in ein völlig neues Wesen.

Waren es vorab stets die relativ dreckigen Doom-Riffs, die den völligen Fokus verdienten, sind es heuter Gastsänger wie Marc Grewe, Chriss Dettmer und KADAVAR-Frontmann Lupus, denen das Gros der Aufmerksamkeit gebührt. Mit teils brachialen Growls und lautstarkem Gebell formen sie die meisten neuen Stücke zu Death-Metal-würdigen Post-Metal-Geschichten um, kreuzen oftmals auch die Grenzen zum Hardcore und geben den Instrumentals ein völlig neues Profil. Dennoch müssen sich Fans nicht völlig von der gewohnten Machart verabschieden, da "0160" als Doppelalbum herausgegeben wird und auch weiterhin die instrumentalen Rohfassungen des Tracks auf einem separaten Silberling anbietet.

Die wahre Vielseitigkeit, die sich aus dem Material der neuen Platte ableiten lässt, kommt aber tatsächlich erst zum Tragen, sobald die Gastakteure das Zepter in die hand nehmen dürfen. SPACE CHASER-Sänger Siggi darf sich zum Beispiel mit klassischem Metal-Organ austoben und verleiht dem Bandsound ein paar völlig ungewohnte Nuancen, wohingegen RHONDA-Fronterin Milo und Sarah Voß von BLACK VULPINE den Kompositionen durchaus auch einen nachdenklichen Charakter verpassen.

"1060" ist ein extrem kontrastreiches Album, in dessen Mittelpunkt natürlich weiterhin die rabiate Sludge-Offensive steht, welches aber durch seine vielen gegensätzlichen Gedankenströme auch Fans aus anderen Sparten anlocken dürften. Das Experiment Gesang ist jedenfalls geglückt, und sollte BLCKWVS auch künftig zweigleisig fahren, dürfte dies im Interesse aller sein. Auch wenn manche Passagen ein wenig träge erscheinen und sich "1060" nicht ganz so leicht erschließen lässt, gilt hier einmal mehr eine klare Empfehlung - erst Recht im Hinblick auf das erfreuliche Novum in der Konzeption von BLCKWVS!

Anspieltipps: 0169 CK, 0163 KH, 0168 BA