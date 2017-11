Gelungenes Comeback nach fast 15 Jahren Funkstille!

Der Auftritt dieser Herren beim letztjährigen "Bang Your Head!!!"-Festival war nicht nur für die Zuseher, sondern wohl auch für die Band selbst ein sehr erfolgreicher. Schließlich wurde bald darauf entschieden, das Unternehmen auch weiterhin zu betreiben und diverse, in den letzten 15 Jahren angesammelte Song-Ideen nun doch fertig zu stellen und den Fans zu präsentieren.



Das Ergebnis mit dem Titel "Revelation Highway“ klingt daher auch absolut zeitlos, lässt aber dennoch keinen Zweifel daran aufkommen, dass uns hiermit nicht weniger als endlich der legitime Nachfolger zum 92er-Erfolgswerk "Nothing Sacred" ins Haus geliefert wird. Das ist auch insofern nachvollziehbar, da seit der Rückkehr von Gitarrist John Mathews (der erst seit kurzer Zeit wieder zu BABYLON A.D. zählt und Danny De La Rosa ersetzt) nun wieder die Original-Besetzung (neben John sind das Sänger Derek Davis, Gitarrist Ron Freschi, Drummer Jamey Pacheco und Bassist Robb Reid) beisammen ist und das Quintett bestrebt ist, den Esprit von damals in die Gegenwart zu transferieren.



Mit Erfolg, denn immer noch steht irgendwo zwischen den einst mächtig durchstartenden SKID ROW-Werken, VAN HALEN und den frühen Großtaten ihrer Kollegen VAIN, SPREAD EAGLE oder BULLET BOYS anzusiedelnder Hard / Heavy / Glam / Sleaze Rock auf der Tagesordnung und der kommt entsprechend locker-lässig und von Sänger und Komponist Derek Davies amtlich produziert aus den Boxen.



Zwar ist leider kein neuer Über-Hammer wie 'Bang Go The Bells' auszumachen, mit Ohrwürmern wie 'Crash And Bur', 'One Million Miles' oder 'Rags To Riches' liefert das Quintett aus San Francisco aber auf jeden Fall gelungene Genre-Kost. Check `Em Out (Again?)!