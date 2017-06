Charmanter Mainstream Rock aus Paris.

Mir liegt mit "In Fine" das zweite Album (bei zwanzig Minuten Spielzeit wohl eher eine EP) der Franzosen BACK TRACK LANE vor, das im Fahrwasser von Bands wie KINGS OF LEON, den FOO FIGHTERS oder auch THIRTY SECONDS TO MARS schwimmt. Da die Jungs ihre Aufgabe sehr ordentlich erledigen, könnten die sechs Songs der heutigen Rockgeneration durchaus gefallen – zumal sich das Pariser Quartett sowohl musikalisch wie gesanglich recht akzentfrei zeigt.



Natürlich tänzeln die vier Musikusse stets auf einem schmalen Grat zwischen Pop und Rock – und so ganz ausgefochten scheint der innere Kampf auch noch nicht zu sein. So rocken das Eröffnungsstück 'Fifteen Minutes' und das abschließende 'After The Rain' mit dem einen oder anderen Gitarrenriff sehr vielversprechend und versprühen sogar ein wenig Stoner-Atmosphäre, während bei Songs wie 'Perfect Motion', 'Breaking The Rules' oder 'Underground' dagegen eher ein wenig auf das Mainstream-Rock-Publikum geschielt wird. Alles ist gewollt tanzbar, es regieren die Achtel und die "oh, oh, oh"-Backings werden verstärkt ausgepackt. Das ist mir streckenweise ein wenig allzu vorhersehbar, da wäre mir ein bisschen mehr Risiko lieber gewesen.



In dieser musikalischen Ecke bin ich nicht so sehr zu Hause, muss BACK TRACK LANE aber attestieren, dass es sich um Gute-Laune-Sommermusik handelt, die auch perfekt für längere Autofahrten geeignet ist und durchaus ins Nachmittagsprogramm eines Festivals wie "Rock am Ring" passt. Die Hauptstädter verstehen es, gute Refrains zu schreiben – in den härteren Momenten grüßt gar ein Dave Grohl um die Ecke, aber auch sonst macht Bassist und Sänger Raphael Gatti eine sehr ordentliche, weil auch emotionale Figur. Die Stücke sind strikt im 3-Minuten-Korsett geschnürt, jedoch durchaus interessant gehalten - speziell Gitarrist Adrien Crestey hat tief in die Effekttrickkiste gegriffen.



Alles in allem ist "In Fine" ein lockeres und leichtfüßiges Werk, das es durchaus verdient, mehr an Aufmerksamkeit zu erhalten. BACK TRACK LANE passt zum aktuellen Zeitgeist und sollte schleunigst schauen, einen Fuß in die Mainstream-Tür zu bekommen. Denn leider hat Erfolg nur sehr wenig mit der musikalischen Leistung zu tun – diese stimmt hier aber zumindest.



Anspieltipps: Fifteen Minutes, Stray