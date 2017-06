Female-Fronted Hardcore auf der Überholspur

LASHDOWN, ALL FOR NOTHING oder natürlich WOLF DOWN – seit geraumer Zeit mischen Hardcore-Kapellen mit Frauen an der Spitze ihre traditionell mit Schweiß, Blut und Testosteron getränkte Szene auf und sorgen für frischen Wind in der gelegentlich etwas mürbe gewordenen Straßenkämpferecke. Die Portugiesen BACKFLIP stehen dabei für eine recht moderne Herangehensweise an den alten Stoff, heißt die Melodik hat mehr Gewicht als bei älteren Genrevertretern, und gerade auf der neuen EP "The Brainstorm Vol.2" (die mit "Vol.1" einen losen Albumverbund bildet) sind die sechs Songs etwas breiter und rockiger aufgestellt als man es von schlichter Violent-Dance-Untermahlung erwarten würde.



Dadurch fällt der Sound der Iberer naturgemäß auch etwas softer aus – doch genau die damit verbundene Gefahr wird von BACKFLIP-Fronterin Inês Oliveira glänzend gekontert: Ob eingängige Singalong-Zeilen, gerufene Wutpassagen bis hin zu einzelnen markanten Shouts, Oliveira beherrscht das ganze Vokalspektrum dieser an sich recht limitierten Spielart, in der andere Bands zumeist den Schwerpunkt auf eine einzige Vokalausdrucksweise setzen. Und: Sie klingt dabei immer noch weiblich und nicht nach guttural-geschlechtsneutralem Schreiungetüm. Die Texte drehen sich standesgemäß um persönlichen Widerstand, innere Schweinehunde und klassische Sozialkritik, aber so wie schon die Balance bei den Gesangsstilen und dem Songwriting stimmt, schießen die Südeuropäer auch inhaltlich keinen Bock.



Und so lassen sich positive Motivationshymnen wie 'To The Bone' oder 'Loyal Opposition' hervorragend mitsingen, die sechs neuen BACKFLIP-Nummern ebenso ernsthaft wie unbekümmert abfeiern, während sich der Lissaboner Vierer mit "The Brainstorm Vol.2" ohne Probleme in der Szene etablieren sollte. RISE AGAINST und H20 haben mit Sicherheit noch mehr Punch und Routine, BACKFLIP steht aber ebenso authentisch für die vielzitierte P.M.A., haut mit dem zweiten Brainstorm-Teil erneut ein erfrischendes Lebenszeichen raus und verstärkt die Female-Fronted-Fraktion in Sachen Hardcore nachdrücklich.