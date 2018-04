Bad To My World

Kennt man einen, kennt man leider schon alle

Wenn BACKTRACK einen guten Tag erwischt, bläst das NYC-Original so ziemlich jeden Hardcore-Act von der Bühne, der auch nur im Ansatz darüber nachdenkt, den Herren ans Bein zu pinkeln. Und an einem schlechten Tag? Auf diese Frage hat die Band bislang tatsächlich noch keine Antwort gefunden, da die bisherigen Platten allesamt die Faust aufs Auge drückten und mit traditionellen Grooves und klassischer Angriffsformation ihren Zweck erfüllten. Doch es kann nicht immer alles rosig sein, auch nicht wenn man einen weiteren Energiesturm entfesselt wie BACKTRACK auf "Bad To My World". Wenn die Sache nämlich beginnt, eintönig zu werden, wird es für viele Acts aus diesem Segment verdammt eng. Und genau dieser Gefahr unterliegen auch die zehn neuen Stücke, die in der etwas längeren Pause seit dem letzten Release entstanden sind.

Wenn man es nämlich mal ganz spitzfindig betrachtet, knüppelt die Band nämlich hier nur ihren Stiefel herunter, scheut sich vor jedweder Improvisation und ist nicht einmal bereit, gelegentlich ein paar Tempowechsel zuzulassen. "Bad To My World" spuckt zwar Gift und Galle, ordnet sich aber ganz brav dem typischsten Hardcore-Schema unter, das der Sektor in all den Jahrzehnten etabliert hat. Freunde von MADBALL, TERROR und selbst HATEBREED werden das sicherlich auch begrüßen, am Ende aber auch beklagen, dass dieses Album viel zu wenig Abwechslung liefert und seinen Songs kaum individuellen Komponenten schenkt. "Bad To My World" funktioniert als einmalige Abrissbirne recht gut und könnte auch auf der Bühne mächtig Alarm auslösen. Auf Platte wird das gute Teil aber recht schnell ziemlich langweilig.

Anspieltipps: War, Sanity