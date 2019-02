Etwas gesetzte Rebellen

Schwedens BACKYARD BABIES waren Anfang der 200er eine absolute Macht im härteren Rock'n'Roll, in einer Zeit, in der diese Art der Musik bevorzugt aus Skandinavien kam und ziemlich angesagt war. Mit Alben wie "Making Enemies Is Good" oder "Stockholm Syndrome" war die Truppe kommerziell erfolgreich und spielte mit den ganz großen der Szenen zwischen Punk, Rock'n'Roll und Hard Rock. Danach verschwand die Band zwar nie ganz, doch in der allgemeinen Aufmerksamkeit nahm sie weniger Platz ein.



Ob die im letzten Jahr mit Auftritten auf den großen Festivals eingeleitete Rückkehr zu alter Stärke nun mit dem neuen Album "Sliver & Gold" erfolgreich weitergeführt wird, darf aber angezweifelt werden. Das Album klingt zwar zu jeder Zeit nach BACKYARD BABIES, hat einmal mehr diese typische Mischung aus Hard Rock, Rock'n'Roll, etwas Glam und etwas Punk, die die Band schon immer ausmachte, ist angenehm rau produziert und es gibt auch den einen oder anderen Hit, doch insgesamt fehlt zum ganz großen Wurf immer noch etwas. Dieses Etwas ist schwer zu definieren, aber dieser unbedingte Wille, es schaffen zu wollen, der frühere Alben wie "Total 13" oder "Making Enemeies Is Good" so bissig machte, fehlt ebenso, wie die völlige Hingabe an Hits von "Stockholm Syndrome".



Um hier nicht falsch verstanden zu werden: "Sliver & Gold" ist ein mehr als gutes Album, das jedem Fan der BACKYARD BABIES gefallen wird, um jedoch neue Fans zu gewinnen, müsste hier etwas mehr geboten werden. Somit bleibt ein bisschen nostalgische Wehmut beim Hören des Albums nicht aus, das Gefühl, dass hier einfach noch mehr drin gewesen wäre, früher auch einfach drin war und die Band, entgegen des Infotextes der Plattenfirma, eben nicht mehr so hungrig ist wie noch vor 15 Jahren.



Wer gute gemachten skandinavischen Hard Rock schon immer schätzte, wer Platten der HELLACOPTERS, von GLUECIFER und Konsorten gerne auflegt und die bisherigen Veröffentlichungen des Kleeblatts mag, der wird auch auf "Sliver & Gold" ordentlich bedient und sollte mindestens einmal reinhören, völligen Neulingen sei an dieser Stelle jedoch empfohlen, sich bei einem der drei oben erwähnten Karrierehöhepunkte einen Eindruck zu verschaffen, zu was die BACKYARD BABIES fähig sind, wenn sie es wirklich wollen.