Progressive Feinkost aus Italien

Alberto Rigoni ist mit zahlreichen Soloveröffentlichungen und Projekten kein Unbekannter in der Metalszene. Viele dürften den italienischen Bassisisten eventuell von seiner Beteiligung am VIVALDI METAL PROJECT oder von seiner Zeit bei der aus Padua stammenden Progressive Metal Band TWINSPIRITS kennen. BAD AS ist jetzt seine neuste Band, die nach einem kompletten Line-Up Wechsel aus den 2016 gegründetetn BADASS hervorgegangen ist.



Das was wir auf "Midnight Curse", dem Debüt von BAD AS, zu hören bekommen, lässt sich am ehesten unter dem Überbegriff Progressive Metal zusammenfassen. Wie im Promotext treffend hingewiesen wird, ist das Album ein Schmelztiegel unterschiedlichster Genres. "Midnight Curse" nimmt uns mit unterschiedlichen Stimmungen mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. So folgt beispielsweise auf 'Shadows Of The Night', einem richtigen Thrasher, mit 'Cause Of The Poetry' eine komplett melancholische Nummer. Das geniale Titelstück lebt größtenteils von einer eher düsteren Grundstimmung, während 'This Time' doch eher süßlich geraten ist. Und auch vor dezentem Einsatz von Growls wird nicht halt gemacht, wie im Opener 'Black Star'. Gerade Sänger Mattia Martin glänzt mit einer äußerst flexiblen Gesangsleistung ohne die ein solches Album wohl auch nicht möglich gewesen wäre.



"Midnight Curse" ist keine Scheibe zum eben mal nebenbei konsumieren. Dafür sind zu viele kompositorische Feinheiten versteckt, die es zu entdecken gilt. Es lohnt sich, versprochen!