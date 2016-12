Zeitreise ins einst "haarige" L.A. gefällig?

Zu Hause in "Bella Italia" zählen diese Burschen seit knapp zehn Jahren zum Hard-Rock-Inventar. Unzählige Gigs, diverse Nebenbaustellen (u.a. mit Simon Wright, Nicko McBrain oder auch bei WHITE SKULL) sowie die bisherigen Veröffentlichungen liefern ausreichend Beweismaterial dafür.



Auch in Übersee scheint BAD BONES inzwischen ein einigermaßen bekannter Name zu sein - die Chance zu Gastspielen bei diversen Festivals oder der "Hollywood Rock Convention" bekommt schließlich auch nicht jede Band.



Mit dem vierten Langeisen "Demolition Derby" soll die Karriere nun also noch weiter vorangetrieben werden. Was genau für die Truppe zu holen sein wird, bleibt zwar noch abzuwarten, ein gehöriger Popularitätsschub dürfte BAD BONES aber sicher sein, denn ihr Mix aus Classic, Hard und Sleaze Rock kommt durchwegs gefällig daher, verfügt über jede Menge an einprägsamen Melodien und verbreitet obendrein endlos gute Laune.



Schon mit dem Einstieg 'Me Against Myself' wird klar, dass wir es mit einer "haarigen" Angelegenheit zu tun bekommen, klingt die Nummer doch als würde man uns von Italien aus in einer Zeitmaschine in das L.A. Mitte der 80er transferieren, um dort zunächst mit den Kollegen Brett Michaels und Konsorten zu jammen.



Im fernen Kalifornien verweilt man auch nahezu die gesamte Spielzeit über, wobei immer wieder mal Reminiszenzen an WHITESNAKE zu deren US-Phase sowie an die späteren VAN HALEN aufkommen. GREAT WHITE kommen für 'Some Kind Of Blues' als Inspirationshilfe sogar zu Besuch, aber auch RATT und SKID ROW werden zu einer Stippvisite geladen. Unter anderem, um BAD BONES den entscheidenden Kick für den 'Rusty Broken Song' vorzuzeigen.



Kurzum, das "Demolition Derby" beenden alle Beteiligten als Sieger! Die Band, ihr Label und erst Recht all jene Rockmusik-Liebhaber, denen derlei Klänge seit "damals" am Herzen liegen! Rawk On, guys!