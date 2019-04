Use The Energy

Energie?

"Use The Energy" weckt Erinnerungen an den Umschwung, den PYOGENESIS seinerzeit mit nicht allzu großem Erfolg vollzogen hat. Schleppende Alternative-Songs mit einem melodischen Fundament sind die Basis für den neuen Release von BAD BULLET, doch im Gegensatz zu den einstigen Underground-Heroen bringen die Jungs aus der Steiermark nicht jenes feine Gespür für packende Melodien und groovige Ohrwürmer mit, welches die zuletzt wieder aufgetauchten Eigenbrötler zur Selbstverständlichkeit im Songwriting erklärt haben. Stattdessen verzieht sich das Trio immer wieder in introvertierte Songstrukturen, Grunge-geprägte, leider jedoch meist lahme Arrangements und Gitarrensounds, die entfernt an das ruhigere Material der jüngeren METALLICA-Alben erinnern, aber selbstredend nicht auf diesem Level auftrumpfen können.

Selbst in den Augenblicken, in denen es BAD BULLET mal mit punkigen Eruptionen probiert, wirkt das Ganze erzwungen und verkrampft und kommt auch deshalb nicht in Schwung, weil die Widerhaken eher bescheidener Natur sind. Oftmals klingen die melodischen Passagen sehr gezwungen, quasi so als müssten sie mit der Brechstange durchgeprügelt werden. Und auch in den Refrains fehlt die Leidenschaft und auch die Energie, die das Ruder herumreißen könnte.

Da die Produktion schlussendlich auch ziemlich dünn ist und die vermeintliche Wucht des Materials nur spekulativ wahrgenommen wird, ist der Spaß endgültig begrenzt. BAD BULLET hat noch viele Baustellen und sollte die im Titel angesprochene Energie erst einmal nutzen, um den bis dato doch sehr dürftig anmutenden kreativen Prozess zu optimieren. "Use The Energy" gelingt dies nämlich ganz und gar nicht!