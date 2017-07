Comeback nach der großen Eskalation!

Es ist ein mittelschweres Wunder, dass BAD COP / BAD COP nach dem Banddebüt überhaupt noch die Kurve bekommen hat. Die Truppe wurde seinerzeit zur Jubiläumstour ihres Labels eingeladen und musste dabei mitansehen, wie eine ihrer Sängerinnen den Totalabsturz erlebte. Stacey Dee schmiss alles ein, was sie bekommen konnte und drohte damit die Band zu runinieren, sollte sie sich nicht schnell Unterstützung suchen. Die Damen brachen die Reise schließlich an, Stacey wurde mit Support der Plattenfirma in eine Entzugsklinik eingewiesen, und gerade einmal zwei Jahre später hat es das Quartett wieder in der ursprünglichen Besetzung ins Studio geschafft, um den Nachfolger zu "No Sorry" einzuspielen. Respekt!

Und den jüngsten Lebenswandel bzw. seine weniger ruhmreichen Konsequenzen merkt man dem neuen Album auch an; BAD COP / BAD COP präsnetiert sich angepisster, teils auch wütender, zumeist schneller und insgesamt viel, viel überzeugender als auf dem Debüt. Die Songs fußen zwar nach wie vor auf typischen Drei-Akkorde-Arrangements, und es gibt einmal mehr Singalongs mit teils dünnem Stimmchen, aber der rauere Grundton und das Mehr an Energie, das "Warriors" bietet, ist im Grunde genommen schon ausreichend, um den Mädels eine anständige Entwicklung zu bescheinigen - und eine angenehme dazu.

Dass die neue Platte nichtsdestotrotz noch nicht im Konzert der ganz großen Acts mitspielen kann, liegt sicherlich daran, dass es ihr an originellen Ideen mangelt und die Performance manchmal doch etwas quietschig ist. Doch das Kämpferherz dieser vier Ladys darf man wohl nicht unterschätzen, und wenn sie nun auch noch die Power ihrer Kompositionen auf ihre Stimmen übertragen können, ist beim nächsten Mal vielleicht schon alles perfekt. Bis dahin ist "Warriors" aber definitiv ein erster Schritt!

Anspieltipps: Retrograde, Wild Me