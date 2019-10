Gute Laune und eine sehr positive Attitüde

Frei von Kitsch ist das neuen Album der BAD NENNDORF BOYS nicht, doch diesen vermeintlichen Makel gleichen die Jungs wieder mit viel Spielfreude, einer sehr positiven Einstellung und wirklich guten Texten locker wieder aus. "Du sollst frei sein" hat zwar viele poppige Nuancen und ist manchmal auch eine Spur zu stark gebügelt, doch in den teils nachdenklichen Lyrics und den wirklich feinen Melodien, die hier ausnahmsweise mal nicht vom typischen Deutschrock-Gekaspere geprägt sind, ist die nötige Kompensation gegeben - und dazu auch noch so mancher heimliche Hit.



Vor allem in der ersten Albumhälfte strahlt die Attitüde so stark, dass der Hörer unwiderruflich geneigt ist, das Ska-Tanzbein zu schwingen und die Truppe bei ihren munteren Refrains zu unterstützen. 'Willkommen' und Licht' bringen die ersten Ohrwürmer, das flotte 'Taxi' ist eine willkommene Mitfahrgelegenheit, aber auch eher melancholische Stücke wie 'Rückenwind' und 'Gefühl' punkten mit feinen Harmonien und einem soften, aber doch packenden Groove, der am Ende mehr auslöst als so manche schnelle Punk-Rock-Abfahrt.



Natürlich muss man einschränken, dass "Du sollst frei sein" auf Dauer mit einem gewissen Verschleiß zu kämpfen hat, weil die erste Wirkung mit der Zeit deutlich nachlässt und das positive Feeling irgendwann nicht mehr zieht. Doch der Unterhaltungswert des neuen Albums ist trotzdem hoch genug, um sich immer mal wieder berieseln und schließlich auch mitreißen zu lassen. Die BAD NENNDORF BOYS sind eine sehr angenehme Erscheinung in der deutschsprachigen Ska-Landschaft und ein Gute-Laune-Garant, der sich auch dadurch nicht beeinflussen lässt, dass viele der neuen Songs auch für die hiesige Radiolandschaft geeignet wären. Hauptsache es macht Spaß - und das ist hier definitiv der Fall!