Ein meisterhaftes Debütalbum aus Athen.

BADD KHARMA dürfte mit ihrem Debüt "On Fire" in der Szene eigentlich offene Türen einrennen und für ziemliche Wallung innerhalb unserer bunten Musiklandschaft sorgen. Zu stark fällt dieses großartige Debütalbum aus, um nicht von einer größeren Menge gehört zu bleiben. Deshalb mein Appell an unsere Leser: Öffnet eure Fenster und verkündet der Welt lauthals die frohe Botschaft, dass mit den Athenern BADD KHARMA ein neuer Stern am melodischen Hard-Rock-Himmel zu scheinen beginnt. Dreizehn Titel feinster unterschiedlichster Hard 'n' Heavy Songs bietet "On Fire" und begeistert zum einen durch hochprofessionelles Songwriting und zum anderen durch diese prächtigen Gesangs- und Gitarrenmelodien die einfach zum Niederknien sind. Als Vergleich eignen sich hierbei die deutsch/italienischen Senkrechtstarter THE UNITY, da diese sowohl qualitativ als auch stilistisch in dieselbe Kerbe hauen.

Direkt der fantastische Opener und sogleich auch die erste Video-Auskopplung 'Never Surrender' zeigt beispielhaft, auf welch hohem Niveau hier musiziert wird. Das folgende 'Land Of The Free' steht dem in rein gar nichts nach, bevor bei 'Devil In You' DIO-haft gegroovt wird. 'On The Edge' sorgt mit einer umwerfenden Bridge für Gänsehaut, 'Burning Heart' ist wiederum ein absolutes Kraftmonster und… Ich könnte euch hier tatsächlich jeden einzelnen der dreizehn hochklassigen Titel nennen, da den Griechen das seltene Kunststück gelingt, über die komplette Spielzeit keinerlei Füllmaterial verwendet zu haben. Christian Schmid und R.D. Liapakis (MYSTIC PROPHECY, Ex-VALLEYS EVE) übernahmen in den Prophecy Studios in Deutschland sowohl Mix als auch Mastering und verhalfen dem Album durch einen killer Job zu einem angenehm warm klingenden Sound.

Oh Mann, ich muss gestehen, dass ich nach der Zufuhr dieses Kleinods ziemlich aufgedreht bin, sich mein Puls sicherlich in schwindelerregenden Sphären bewegt, ich diese Scheibe einfach nur liebe und nach ungefähr 20 Spins fest in mein Herz geschlossen habe. Deshalb an dieser Stelle nochmals meine ernstgemeinte Bitte: Gebt BADD KHARMA eine faire Chance in diesem mittlerweile fast unüberschaubaren Musik-Dschungel. Macht eure Kaufentscheidungen nicht nur von großen Namen abhängig, was wiederum nicht bedeuten soll, dass die Großen nicht mehr abliefern können, sondern legt euren Fokus vielmehr auf die Qualität des Produkts. In diesem Sinne wünsche ich euch genauso viel Freude an diesem Album wie ich sie hatte und mit Sicherheit auch noch lange haben werde.